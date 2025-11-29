Тръмп и Мадуро обсъждали идея за среща, сочи NYT

The New York Times съобщи, позовавайки се на източници, че текущият президент на Америка Доналд Тръмп е обсъдил с венецуелския лидер Николас Мадуро възможността за провеждане на двустранна среща. Според информацията двамата са разговаряли по телефон миналата седмица, като в разговора е участвал и държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

По време на обсъждането е била повдигната идея за среща в САЩ, но засега такава инициатива не се планира. Белият дом отказа да коментира публикацията, а правителството на Венецуела не е предоставило реакция на запитванията.

Според NYT евентуални директни контакти между двамата лидери биха могли да бъдат тълкувани като опит на администрацията на Тръмп да избегне допълнителна военна ескалация.

На 21 ноември Тръмп заяви пред Fox News, че планира скоро да проведе разговори с Мадуро.

Отношенията между Вашингтон и Каракас остават силно напрегнати. САЩ обвиняват Венецуела, че не предприема достатъчно мерки срещу наркотрафика. В Карибско море вече действа ударна група на американския флот, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, придружен от ядрена подводница и над 16 000 военнослужещи. От септември насам американските сили са потопили най-малко 20 моторници, при което са загинали повече от 80 души.

Американски медии нееднократно предупреждават, че САЩ може да подготвят удари и срещу територията на Венецуела. В четвъртък Тръмп заяви, че страната му „много скоро ще започне на сушата“ борба срещу наркотрафика, но не уточни какви операции се предвиждат.