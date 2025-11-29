НА ЖИВО
          - Реклама -
          Трима пациенти получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в „Пирогов“

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Трима души получиха втори шанс благодарение на благородното решение на семейството на 59-годишен мъж, чиито органи бяха дарени след настъпила донорска ситуация в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Координатор на процеса е д-р Кирил Пенчев.

          Черният дроб беше трансплантиран на 63-годишна жена, като операцията бе извършена във Военномедицинска академия от екип, ръководен от проф. д-р Никола Владов, в сътрудничество с проф. д-р Ивелин Такоров.

          В УМБАЛ „Александровска“ два бъбрека бяха успешно присадени на 40-годишен мъж и 34-годишна жена от екипа на Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Владислав Младенов.

          По информация от болниците и тримата пациенти са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация. Поради медицински причини други органи не са били трансплантирани.

          Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ изказаха съболезнования към близките на донора и благодарност за хуманното решение, което е спасило човешки животи, както и признателност към всички медицински екипи, участвали в трансплантациите.

          - Реклама -

          Последвайте Евроком в Google News

