      събота, 29.11.25
          Украинска делегация заминава за САЩ за разговори по американския мирен план

          Снимка: amundi.com
          Георги Петров
          Украинска делегация, включваща първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, отпътува за Съединените щати, за да обсъди американския план за уреждане на конфликта в Украйна. Информацията беше разпространена от Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

          Според тях двамата украински представители ще се срещнат във Флорида с пратеника на текущия президент на Америка Доналд Тръмп – Стивън Уиткоф, както и със зетя на президента Джаред Кушнър. Пътуването идва в чувствителен момент за Киев, отбелязва агенцията, тъй като президентът Володимир Зеленски е под засилен вътрешен натиск заради корупционен скандал, а един от неговите най-близки съюзници – Андрей Ермак – подаде оставка.

          По-рано журналистът Кристофър Милър от Financial Times съобщи, че срещата между Умеров, Уиткоф и Кушнър е насрочена за предстоящия уикенд в Маями, щата Флорида.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

