Украинската офицерка Татяна Чорновол отправи необичайно публично предложение към Андрий Ермак, доскорошен ръководител на кабинета на Володимир Зеленски – да се присъедини към фронта като редови военнослужещ и да стане оператор на дрон. Тя отправи поканата в публикация във Facebook.
Чорновол подчерта, че предложението е напълно сериозно и че във взвода ѝ има остра нужда от хора:
Тя обяснява, че Ермак би започнал като обикновен войник „без минало“, като първоначално ще помага в управлението на дронове, зареждането им с боеприпаси и навигацията.
Поканата идва ден след като Ермак бе уволнен, след обиски по дело за корупция. В коментар до „Ню Йорк пост“ той заяви, че ще замине за фронта и е „готов за всякакви репресии“.
Вместо на фронта ще отиде на някой екзотичен остров, а балъците да мрат за еврейската държава осрайна…