Украинска офицерка покани Ермак във взвода си като дрон-оператор

Украинската офицерка Татяна Чорновол отправи необичайно публично предложение към Андрий Ермак, доскорошен ръководител на кабинета на Володимир Зеленски – да се присъедини към фронта като редови военнослужещ и да стане оператор на дрон. Тя отправи поканата в публикация във Facebook.

- Реклама -

Чорновол подчерта, че предложението е напълно сериозно и че във взвода ѝ има остра нужда от хора:

„Готова съм да приема Ермак във взвода си… Ние сме малък отряд, живеем в мазетата и на бойните позиции, откъснати от света.“



Тя обяснява, че Ермак би започнал като обикновен войник „без минало“, като първоначално ще помага в управлението на дронове, зареждането им с боеприпаси и навигацията.

„Мисля, че ще му хареса. Основите се учат бързо, но професионалната работа е трудна – трябва да познаваш всяко дърво и да намираш цел под напрежение.“



Поканата идва ден след като Ермак бе уволнен, след обиски по дело за корупция. В коментар до „Ню Йорк пост“ той заяви, че ще замине за фронта и е „готов за всякакви репресии“.



