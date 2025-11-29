НА ЖИВО
          Война

          Украйна обвинява руската неонацистка групировка „Русич“ в системни зверства и военни престъпления

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Публикувана в средата на ноември снимка от руската неонацистка паравоенна групировка „Русич“, която действа на украинския фронт, отново разкри бруталните практики на отряда. На изображението, разпространено в Telegram, боец позира с автомат „Калашников“ пред три трупа на украински войници, лишени от оборудването си преди да бъдат убити. Към снимката е добавен текстът:

          „Ето как се снима армия от победители, а не от жертви.“

          Според проукраинския блогър ButusovPlus кадърът вероятно е заснет в района на Покровск, макар че това не може да бъде потвърдено. Малко по-късно каналът публикува второ съобщение, в което призовава последователите да изпращат снимки на екзекуции в замяна на плащане в криптовалута – съобщение, което впоследствие е изтрито.

          Подобни „конкурси“ и пропагандни материали са характерни за „Русич“ още от създаването на групировката. Техните канали редовно разпространяват кадри на обезглавявания, изтезания, унижения и екзекуции, превръщайки насилието в инструмент на психологическата война.

          „Русич“ – от Донбас до Сирия и Либия

          Групировката се появява през 2014 г. в Донбас, а по-късно действа заедно с „Вагнер“ в Сирия и Либия. Анализатори смятат, че през 2022 г. отрядът е наброявал няколко десетки бойци. Експерти го описват като структура, която работи с одобрението на ГРУ, вербува ултранационалисти и бивши руски парашутисти.

          „Русич е символ на терор… Целта им е да внушават страх чрез показна жестокост“, коментира проф. Кандис Рондо от Държавния университет на Аризона.

          Групировката е известна и с демонстрацията на крайно десни и неонацистки символи, включително Коловрат – знак, използван от редица неонацистки организации в Източна Европа. Бойците често носят руни от скандинавската митология, популярни сред съвременните движения на бялото превъзходство.

          Лидерите на „Русич“ открито пропагандират нацизъм

          Един от основателите – Алексей Милчаков, открито се самоопределя като „нацист“. Той е обвиняван от украински разследващи групи, че през 2014 г. е отрязвал уши на пленени украински войници и публикувал снимките онлайн. Според данни на Института за изследване на войната, през 2025 г. Милчаков е действал в състава на 417-и разузнавателен батальон на руската 42-ра мотострелкова дивизия в района западно от Запорожие.

          Друг лидер на групировката – Ян Петровски – беше арестуван във Финландия през 2023 г. и осъден на доживотен затвор за военни престъпления, извършени в Украйна през 2014 г. Сред доказателствата срещу него бяха именно снимки на зверства, публикувани от самата групировка.

          Психологическа война чрез публични зверства

          Според експерти стратегията на „Русич“ е целенасочена – чрез публикуване на насилие да внушава, че руските сили могат да действат безнаказано, особено в период, в който се обсъждат възможни мирни преговори между Киев и Москва.

          Групировката вече е известна с поредица от шокиращи публикации:
          – обезглавен човек край Палмира (2017 г.),
          – снимка на отрязана глава и ръка (ноември 2024 г.),
          – труп на украински войник със забит меч (юли 2024 г.).

          За Украйна тези кадри представляват доказателство за системни военни престъпления и за участието на руските паравоенни структури в жестокости, които надхвърлят рамките на бойните действия.

          Групировката „Русич“ се превръща в мрачен символ на ултранасилие, идеологически терор и неонацистка пропаганда, използвани от Кремъл в хибридната война срещу Украйна.

