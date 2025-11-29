Украйна пое отговорност за ударите по танкери в Черно море

Украйна стои зад атаките срещу двата петролни танкера в Черно море – „Вират“ и „Кайрос“ – които според Киев са превозвали тайно санкциониран руски петрол. Това заяви украински източник от службите за сигурност, цитиран от АФП.

- Реклама -

Двата кораба бяха разтърсени от експлозии край турското крайбрежие късно в петък, а „Вират“ беше поразен повторно рано в събота, съобщиха турските власти.

Според украинската страна атаките са извършени чрез модернизирани морски дронове Sea Baby. Източникът предостави и видеозапис, на който се виждат дронове, насочени към танкерите секунди преди взривовете.

Инцидентът допълнително засилва напрежението в Черно море, където Украйна все по-активно използва морски дронове срещу руски цели и инфраструктура.