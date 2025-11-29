НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 29.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Украйна пое отговорност за ударите по танкери в Черно море

          0
          0
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Украйна стои зад атаките срещу двата петролни танкера в Черно море – „Вират“ и „Кайрос“ – които според Киев са превозвали тайно санкциониран руски петрол. Това заяви украински източник от службите за сигурност, цитиран от АФП.

          - Реклама -

          Двата кораба бяха разтърсени от експлозии край турското крайбрежие късно в петък, а „Вират“ беше поразен повторно рано в събота, съобщиха турските власти.

          Според украинската страна атаките са извършени чрез модернизирани морски дронове Sea Baby. Източникът предостави и видеозапис, на който се виждат дронове, насочени към танкерите секунди преди взривовете.

          Инцидентът допълнително засилва напрежението в Черно море, където Украйна все по-активно използва морски дронове срещу руски цели и инфраструктура.

          Украйна стои зад атаките срещу двата петролни танкера в Черно море – „Вират“ и „Кайрос“ – които според Киев са превозвали тайно санкциониран руски петрол. Това заяви украински източник от службите за сигурност, цитиран от АФП.

          - Реклама -

          Двата кораба бяха разтърсени от експлозии край турското крайбрежие късно в петък, а „Вират“ беше поразен повторно рано в събота, съобщиха турските власти.

          Според украинската страна атаките са извършени чрез модернизирани морски дронове Sea Baby. Източникът предостави и видеозапис, на който се виждат дронове, насочени към танкерите секунди преди взривовете.

          Инцидентът допълнително засилва напрежението в Черно море, където Украйна все по-активно използва морски дронове срещу руски цели и инфраструктура.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Херо с първи успех начело на Ботев Пловдив, Черно море е на колене

          Николай Минчев -
          Ботев Пловдив победи Черно море с 2:1 в среща от 17-ия кръг на Първа лига. За "канарчетата" това беше първи успех под ръководството на...
          Война

          Украинска офицерка покани Ермак във взвода си като дрон-оператор

          Георги Петров -
          Украинската офицерка Татяна Чорновол отправи необичайно публично предложение към Андрий Ермак, доскорошен ръководител на кабинета на Володимир Зеленски – да се присъедини към фронта...
          Общество

          Протести блокираха и отложиха конгреса на новото младежко крило на AfD

          Георги Петров -
          Планираната за събота учредителна среща на новото младежко крило на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) беше отложена, след като хиляди протестиращи блокираха достъпа...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions