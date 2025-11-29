Във Франция става интересно: Монако ликува срещу ПСЖ

Монако победи Пари Сен Жермен с минималното 1:0 в горещ сблъсък от 14-ия кръг на френската Лига 1.

- Реклама -

Монегаските стигнаха до ценните три точки след почивката, когато точен в 69-та минута беше бившият футболист на Ливърпул Такуми Минамино. В ролята на асистент се превърна Александър Головин. Десет минути преди изтичането на редовното време Тило Керер беше изгонен с директен червен картон, но отборът от Княжеството удържа крехкия си аванс.

В класирането ПСЖ на Луис Енрике остава лидер с 30 точки, но може да бъде свален от върха – Марсилия и Ланс имат по 28 и тепърва ще играят своите срещи. Монако пък събра 23 пункта и е шести.

В следващите си мачове монегаските гостуват на Брест, докато парижани посрещат Рен.