      събота, 29.11.25
          Във Франция става интересно: Монако ликува срещу ПСЖ

          В следващите си мачове "монегаските" гостуват на Брест, докато парижани посрещат Рен

          Снимка: БГНЕС
          Монако победи Пари Сен Жермен с минималното 1:0 в горещ сблъсък от 14-ия кръг на френската Лига 1.

          Монегаските стигнаха до ценните три точки след почивката, когато точен в 69-та минута беше бившият футболист на Ливърпул Такуми Минамино. В ролята на асистент се превърна Александър Головин. Десет минути преди изтичането на редовното време Тило Керер беше изгонен с директен червен картон, но отборът от Княжеството удържа крехкия си аванс.

          В класирането ПСЖ на Луис Енрике остава лидер с 30 точки, но може да бъде свален от върха – Марсилия и Ланс имат по 28 и тепърва ще играят своите срещи. Монако пък събра 23 пункта и е шести.

          В следващите си мачове монегаските гостуват на Брест, докато парижани посрещат Рен.

