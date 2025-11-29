НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Венко Сабрутев: Бюджетът трябва да бъде изтеглен незабавно заради рекорден скок на данъчната тежест

          Снимка: БГНЕС
          Държавният бюджет трябва да бъде изтеглен незабавно, заяви категорично народният представител от „Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев в ефира на предаването „Офанзива“ по Нова нюз. Според депутата заложените параметри в план-сметката предвиждат рекордно увеличение на данъците и осигуровките, каквото не е наблюдавано от 1996 г., когато министър-председател беше Жан Виденов.

          - Реклама -

          Сабрутев изрази остра позиция срещу предложенията за вдигане на максималния осигурителен доход на 11 000 лв. – идея, лансирана от Йордан Цонев и БСП. По негови изчисления, ако тази мярка бъде приета, висококвалифицираните специалисти ще бъдат натоварени с около 3000 лв. повече годишно.

          Депутатът подчерта, че повишаването на осигурителната тежест трябва да се случва плавно и да е обвързано с ръст на осигурителните права. Той изнесе данни, според които при сегашните предложения едно домакинство със средни доходи ще плаща около 1200 лв. повече на година, като за живеещите в София тази сума може да варира между 1600 и 2800 лв. Сабрутев определи този подход като „бухалка за работещите“.

          По отношение на фискалната рамка, народният представител отбеляза, че текущият дефицит възлиза на 6 милиарда лева, с очакване да нарасне до 9 милиарда лева до края на годината. Той алармира и за планиран нов дълг в размер на 20 милиарда лева.

          Сериозни критики бяха отправени и към капиталовата програма. Сабрутев даде примери за драстично раздуване на разходите: стойността на проекта за Детска болница е скочила от 100 милиона на 1 милиард лева, а изграждането на 8 километра от Околовръстния път на София е поскъпнало от 550 милиона на 2 милиарда лева. Според него тези средства не са предназначени за реални инвестиции, а за „кражби“.

          От „Продължаваме промяната“ акцентираха, че в предложения бюджет липсва грижа за социалните плащания. Сабрутев изброи, че е предвидено „нула лева“ увеличение за детските надбавки, за данъчния кредит за работещи родители, както и за тавана на пенсиите и обезщетенията за безработица.

          Коментирайки протестите пред сградата на парламента, депутатът ги определи като „червен картон“ за властта, връчен от 20 000 души. Той отхвърли твърденията за коалиция с „Възраждане“, изтъквайки наличието на европейски знамена сред протестиращите.

          Венко Сабрутев взе отношение и по казуса с варненския кмет Благомир Коцев. Той определи наложената гаранция от 200 000 лева като репресивна мярка, сравнявайки я с четири пъти по-ниска гаранция за лице, сочено за крупен контрабандист. Според него фактът, че сумата е била събрана за 4 часа, представлява вот на доверие от страна на обществото, като не изключи възможността за бъдещо политическо развитие на Коцев на национално ниво.

          - Реклама -

