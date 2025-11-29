НА ЖИВО
          Виктор Орбан: Украйна трябва да стане буферна зона, а териториалните отстъпки са неизбежни

          Унгарският министър-председател Виктор Орбан изложи своята визия за бъдещото устройство на Украйна, заявявайки, че след края на военния конфликт страната трябва да съществува предимно като буферна държава между Руската федерация и НАТО. Информацията бе разпространена от ДПА.

          В интервю за изданието „Велт“ Орбан коментира, че ще се наложи да бъдат направени неизбежни териториални отстъпки към Русия. Той също така посочи, че числеността и способностите на украинските въоръжени сили ще трябва да бъдат редуцирани.

          Тези изявления на унгарския премиер дойдоха след посещението му в Москва и срещата с руския президент Владимир Путин. По време на визитата Орбан подчерта, че Унгария има стратегически интерес от поддържането на стабилни и икономически изгодни енергийни доставки от Русия.

          Според Виктор Орбан е крайно време да се изоставят илюзиите и да се приеме обективната реалност, която е очертана в споменат от него план от 28 точки на САЩ за прекратяване на войната в Украйна.

          Унгарският лидер изрази и своето притеснение относно скоростта на дипломатическите процеси.

          “Ако се забави сключването на сделка, това ще облагодетелства Русия, а не Украйна, и ще доведе до загуба на още територии и човешки животи“, категоричен бе той.

          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украйна пое отговорност за ударите по танкери в Черно море

          Георги Петров -
          Украйна стои зад атаките срещу двата петролни танкера в Черно море – „Вират“ и „Кайрос“ – които според Киев са превозвали тайно санкциониран руски...
          Война

          Украинска офицерка покани Ермак във взвода си като дрон-оператор

          Георги Петров -
          Украинската офицерка Татяна Чорновол отправи необичайно публично предложение към Андрий Ермак, доскорошен ръководител на кабинета на Володимир Зеленски – да се присъедини към фронта...
          Общество

          Протести блокираха и отложиха конгреса на новото младежко крило на AfD

          Георги Петров -
          Планираната за събота учредителна среща на новото младежко крило на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) беше отложена, след като хиляди протестиращи блокираха достъпа...

