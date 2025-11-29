Унгарският министър-председател Виктор Орбан изложи своята визия за бъдещото устройство на Украйна, заявявайки, че след края на военния конфликт страната трябва да съществува предимно като буферна държава между Руската федерация и НАТО. Информацията бе разпространена от ДПА.

В интервю за изданието „Велт“ Орбан коментира, че ще се наложи да бъдат направени неизбежни териториални отстъпки към Русия. Той също така посочи, че числеността и способностите на украинските въоръжени сили ще трябва да бъдат редуцирани.

Тези изявления на унгарския премиер дойдоха след посещението му в Москва и срещата с руския президент Владимир Путин. По време на визитата Орбан подчерта, че Унгария има стратегически интерес от поддържането на стабилни и икономически изгодни енергийни доставки от Русия.

Според Виктор Орбан е крайно време да се изоставят илюзиите и да се приеме обективната реалност, която е очертана в споменат от него план от 28 точки на САЩ за прекратяване на войната в Украйна.

Унгарският лидер изрази и своето притеснение относно скоростта на дипломатическите процеси.

“Ако се забави сключването на сделка, това ще облагодетелства Русия, а не Украйна, и ще доведе до загуба на още територии и човешки животи“, категоричен бе той.