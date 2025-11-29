НА ЖИВО
          НачалоСпортДруги

          Владимир Зографски с рекордно четвърто място в Световната купа по ски скок

          Това стана на състезанието на голямата шанца в Рука

          Владимир Зографски зае рекордното четвърто място в кариерата си в състезанието на голямата шанца в Рука от Световната купа по ски скок за мъже.

          Надпреварата бе прекратена в началото на втория кръг заради бурния вятър във Финландия, а за официални бяха признати резултатите от първия кръг. В него българинът записа опит от 131 метра, който му донесе 125,4 точки.

          Пред Зографски завършиха единствено двама представители на Словения и един на Япония. Победител със 141 точки след скок от 142 метра стана Анже Ланишек. Втори зад словенеца е японецът Рен Никайдо със 136,4 точки и опит от 141 метра, а трети е Домен Превц със 128 точки. Словенецът направи опит от 132,5 метра.

          Вятърът в Рука доведе до сериозни изненади и пети остана французинът Валентен Фубер със 122,7 точки. Също пети със 122,7 точки се нареди японецът Рьою Кобаяши със 122,7 точки.

          До момента най-доброто класиране на Зографски в старт от Световната купа отново бе в Рука. През 2018 година той зае шесто място на същата шанца, припомня БТА.

