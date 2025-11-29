Жалко! Никола Цолов изпусна подиума в последната обиколка на спринта

Малшанс лиши Никола Цолов от място в топ 3 на днешния спринт преди Гран При на Катар във Формула 2.

На пистата в Лусаил българинът, който дебютира този уикенд във Ф2, се движеше трети до последната обиколка. Тогава състезанието беше рестартирано за втори път и защитата на Цолов не издържа, като след остра битка с мексиканеца Рафаел Виягомес беше избутан извън пистата и финишира десети.

Въпреки това, Никола остави много добри впечатления с карането си и утре ще атакува челните места в същинското състезание.

Там той ще стартира от седма позиция, която постигна във вчерашната квалификация. Гран При на Катар във Формула 2 започва в 14:00 българско време.