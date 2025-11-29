Желязков: Кабинетът работи като единен екип

Премиерът Росен Желязков заяви в Разлог, че правителството функционира „много добре като единен орган“, въпреки сложната коалиционна конфигурация и нарасналото социално напрежение. Според него напрежението в обществото се дължи на натрупани проблеми през последните години, а не на конкретен повод.

- Реклама -

Желязков подчерта, че в първите месеци на управление кабинетът е изглеждал по-стабилен въпреки нестабилната политическа среда, докато сега – при ясна парламентарна подкрепа – се внушава обратното.

„Политическата толерантност е важна, когато работим в условията на коалиционна култура“, заяви премиерът, допълвайки, че обществото е разтревожено дали страната върви към по-авторитарен модел.



По повод бюджета Желязков призна, че правителството е било притиснато от срокове, но е реагирало в синхрон с обществените очаквания. Той изрази надежда следващата седмица да бъде възстановен конструктивният диалог в рамките на тристранния съвет, като целта е постигане на консенсус и доверие от страна на социалните партньори:

„Политическите атаки са ясни и ще продължат.“



Относно проливните валежи в последните дни Желязков съобщи, че ситуацията в Благоевградско е овладяна: