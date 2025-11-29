НА ЖИВО
          Желязков: Кабинетът работи като единен екип

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Премиерът Росен Желязков заяви в Разлог, че правителството функционира „много добре като единен орган“, въпреки сложната коалиционна конфигурация и нарасналото социално напрежение. Според него напрежението в обществото се дължи на натрупани проблеми през последните години, а не на конкретен повод.

          Желязков подчерта, че в първите месеци на управление кабинетът е изглеждал по-стабилен въпреки нестабилната политическа среда, докато сега – при ясна парламентарна подкрепа – се внушава обратното.

          „Политическата толерантност е важна, когато работим в условията на коалиционна култура“, заяви премиерът, допълвайки, че обществото е разтревожено дали страната върви към по-авторитарен модел.

          По повод бюджета Желязков призна, че правителството е било притиснато от срокове, но е реагирало в синхрон с обществените очаквания. Той изрази надежда следващата седмица да бъде възстановен конструктивният диалог в рамките на тристранния съвет, като целта е постигане на консенсус и доверие от страна на социалните партньори:

          „Политическите атаки са ясни и ще продължат.“

          Относно проливните валежи в последните дни Желязков съобщи, че ситуацията в Благоевградско е овладяна:

          „Вече няма проблем“, заяви премиерът, като благодари на местните власти и институциите за добрата координация при изграждането на диги и реакцията на Напоителни системи.

