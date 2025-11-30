НА ЖИВО
          Адвокат Матеева: Ивелин Михайлов е депутатът с имунитет по делото „Исторически парк"

          Снимка: БГНЕС
          Лидерът на политическа партия „Величие“ Ивелин Михайлов е народният представител с имунитет, чието име фигурира в разследването по казуса „Исторически парк“. Това потвърди адвокат Юлияна Матеева, която съвместява защитата на един от обвиняемите с длъжността заместник-председател на Народното събрание.

          Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на всички седем лица, арестувани след акцията на Антикорупционната комисия. Повдигнатите обвинения включват корупция, пране на пари и имотни измами. В хода на съдебното заседание бе изтъкнато, че са събрани данни за наличието на „грамадни парични потоци“.

          Според прокуратурата организираната група е действала при строга йерархия и изключително високо ниво на конспиративност. Службите са установили паричен превод от 21 милиона лева в сметка на един от обвиняемите. Разследващите твърдят, че чрез схемата, свързана с „Исторически парк“, са вкарвани и изкарвани на ръка милиони левове.

          Обвинението посочва, че са използвани прецизни методи за убеждаване на жертвите да инвестират, като част от задържаните са уреждали бърз и лесен достъп до кредитиране. Прокуратурата подчерта, че в схемата са въвлечени множество пострадали лица.

          Прокурорът от Софийска градска прокуратура (СГП) Ахмед Кокоев даде подробности за финансовите измерения на случая: „Става дума за над 50 милиона лева за период от около 10 години“. На въпрос от защитата дали Ивелин Михайлов ще бъде привлечен като обвиняем, Кокоев отговори: „Не мога да ви кажа“.

          Адвокат Юлияна Матеева определи действията на прокуратурата като политическа атака срещу партията.

          „В твърдяната организирана престъпна група участва лице с имунитет. То обаче е с неизвестна самоличност, което прави процеса политически, абсолютно аналогичен със случилото се с Благомир Коцев. Ясно е, че лицето с имунитет е Ивелин Михайлов“, заяви тя.

          На въпрос на БНТ дали държавното обвинение изяснява конкретното участие на народния представител в групата, Матеева коментира: „Не е изяснено участието на който и да било. Коментирам случая като политическо обвинение, тази вечер получихме ясни доказателства, че е насочено към партия ‘Величие’.“

