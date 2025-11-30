Хиляди пациенти в България са изправени пред реалната заплаха да останат без достъп до необходимите им медикаменти след настъпването на Нова година. Причината за тревожната прогноза е забавянето на плащанията от страна на държавата към аптеките, съобщава НОВА. Ако финансовите задължения не бъдат погасени навреме, фармацевтичният сектор може да преустанови изпълнението на рецепти по Здравна каса.
Недялка Стаматова е сред засегнатите пациенти, чието здравословно състояние зависи изцяло от регулярната терапия, осигурявана от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Перспективата да остане без лечение предизвиква силно безпокойство у нея. „За сърцето, за високо кръвно, холестерола”, споделя тя за медикаментите, които приема.
Съгласно действащото законодателство, НЗОК е длъжна да се разплаща с аптеките в срок до 45 дни. Към момента обаче тези срокове са просрочени. Фармацевтите предупреждават, че ако не бъдат отпуснати средства от резерва, няма да разполагат с ресурс да заредят нови количества лекарства по Касата в началото на следващата година.
„И ние нямаме никаква гаранция дали в декември месец ще получим плащанията, които са регулярни за предишни периоди, ако не се освободи резерв и не се гарантира това плащане по някакъв начин от държавата”, обясни магистър-фармацевтът Дориана Чакърова.
Ситуацията създава непосредствена опасност за хората с хронични заболявания и тези в животозастрашаващи състояния. Иван Димитров, председател на „Български пациентски форум“, подчертава сериозността на проблема за трансплантираните пациенти.
„Трансплантиран пациент, който не може да си намери лекарствата и не може да си вземе лекарствата от терапията 24 до 48 часа, започва организмът да създава антитела и да отхвърли трансплантирани органи. Така че за всички хронични пациенти, които не могат да намерят своята терапия, проблемът е наистина на живот и на смърт”, заяви Димитров.
Напрежението в сектора се засилва и от несправедливата според бранша схема на ценообразуване при скъпоструващите терапии. Дориана Чакърова коментира диспропорцията: „При медикаментите, които струват от 60 до 50 000 лева, ние получаваме 30 лева надценка. Няма бизнес в държавата, който да работи при такива условия”.
Успоредно с финансовите неуредици, аптечният сектор се подготвя за мащабна промяна – въвеждането на еврото и преминаването към нов софтуер. „Мога да кажа, че сме готови с двойното етикетиране на цените. Имаме заявени пакети за евро и центове”, посочи магистър-фармацевтът Анелия Найденова.
Подготовката за новата валута включва логистични улеснения за обектите. „Поръчването на пакети с евро банкноти и монети за януари доста ще улесни работата на аптеките, защото няма да се налага да държим толкова голяма наличност в левове и евро”, разясни Олга Кондратиева, също магистър-фармацевт.
Предвидена е и специална информационна кампания, насочена към възрастното население, която стартира през декември. Пенка Минева, магистър-фармацевт, разкри детайли за инициативата на семейните аптеки:
„Инициативен комитет от семейните аптеки е започнал една инициатива за обучение на възрастните хора. Те ще стартират декември месец. Тогава ще имаме срещи с възрастни хора, на които ще обясняваме как е най-лесно да пазаруват, какво да направят първите дни на януари месец, да не използват парични средства. Всичко, което имат вкъщи, да обърнат още първите дни в пощенски клонове, в банки”.
Семейните аптеки призовават за спешен диалог с институциите и предприемане на мерки, тъй като прекъсването на достъпа до лекарства крие огромни рискове за здравето на нацията.