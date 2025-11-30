НА ЖИВО
          Асен Василев: Бюджетът налага „немски данъци на българските заплати" и трябва да бъде изтеглен

          Снимка: БГНЕС
          Предложеният държавен бюджет не подлежи на обикновена преработка, а трябва да бъде изтеглен изцяло, заяви съпредседателят на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев в ефира на предаването „120 минути“ по bTV. Той предупреди, че заложената финансова рамка ще доведе до драстично увеличаване на данъчната тежест за гражданите.

          „Не е въпрос на инат, на желание или нещо друго, дали бюджетът може да бъде преработен – краткият отговор е, че не може“, категоричен бе Василев.

          Според него основният недостатък на тригодишната прогноза е промяната във философията на преразпределение. Досега държавата е изземвала и харчила около 40% от изработеното, докато в новия план за следващата година е заложено това ниво да достигне 45% и да продължи да расте.

          „Основният проблем на този бюджет е че той ни вкарва в бюджетна спирала с много високи данъци – немски данъци на българските заплати“, подчерта бившият финансов министър, допълвайки, че данъкоплатците не желаят по-високи налози, без да получават съответните права.

          Василев направи разбор и на разходната част. Той отбеляза, че социалните разходи (пенсии, заплати, минимална работна заплата) възлизат на 2 млрд. евро, докато общото увеличение на разходите в бюджета е 8 млрд. лева – четири пъти повече. Разликата той отдаде на „безумни увеличения в МВР, в антикорупционната комисия“, където по думите му средните възнаграждения надвишават министерските.

          Относно насрочения за утре протест, Асен Василев обясни, че целта е бюджетът да бъде върнат в рамката от 40% преразпределение. Той отправи директно предупреждение към вътрешния министър Даниел Митов: „Вече доста информации, че се готвят провокации на протеста. Протестът беше мирен, този протест също ще бъде мирен, но трябва да спрете провокаторите“.

          В заключение Василев се обърна и към лидера на ГЕРБ с призив: „Призивът ми към Бойко Борисов е: Оттеглете този бюджет, не взривявайте страната“.

