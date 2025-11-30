Асистенции на Меси и Алба класираха Интер Маями на финала в МЛС

Интер Маями начело със звездата си Лионел Меси ще се изправи срещу Ванкувър Уайткапс и Томас Мюлер във финала на МЛС следващата събота във Форт Лодърдейл.

„Чаплите“ разгромиха Ню Йорк Сити с 5:1 във финала на Изток, а с асистенция се отчете легендарният аржентинец. По този начин Меси става футболиста с най-много асистенции в историята на световния футбол – 405. Впечатление прави голямата разлика с третия Пеле, който разполага с 369.

В другия спор по пътя към финала Уайткапс надделя над Сан Диего с 3:1 като гост пред 35 000 зрители на разпродадения стадион „Снапдрагон“.

В герой за Интер Маями се превърна Тадео Аленде с хеттрика си във финала на Източната конференция. За Лионел Меси пък това беше 47-и трофей в професионалната кариера