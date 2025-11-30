НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Аталанта надви Фиорентина  с 2:0

          „Виолетовите“ остават без победа от началото на сезона и остават с 6 точки на предпоследното място

          0
          14
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Аталанта нанесе седма загуба на Фиорентина от началото на сезона, след като го победи у дома с 2:0 в мач от 13-ия кръг на Серия А. Успехът за бергамаските дойде след попадения на Одилон Косуну и Адемола Луукман, като така те събраха 16 точки и излязоха на 11-о място. „Виолетовите“ остават без победа от началото на сезона и остават с 6 точки на предпоследното място.

          - Реклама -

          В Бергамо Марко Карнезеки трябваше да спасява удар на Мойс Кийн още в 5-ата минута, но след това последва масиран домакински натиск.

          Давид де Хеа спаси удари на Шарл де Кетларее на два пъти и веднъж на Давиде Дзапакоста, но в 41-ата минута испанският вратар бе безсилен.

          Де Кетеларе намери Одилон Косуну на границата на наказателното поле и бившият защитник на Байер Леверкузен оттам прати топката в горния десен ъгъл – 1:0 за Аталанта!

          След почивката Аталанта продължи да мачка Фиорентина и в 51-ата минута Адемола Луукман удвои резултата, след като вкара при добавка след отразен от Де Хеа шут на Де Кетеларе!

          В следващите минути с пропуски се отчетоха Мартен де Роон и Раул Беланова за домакините, които след това свалиха оборотите.

          Това позволи на Фиорентина да създаде опасности пред Карнезеки, но Мойс Кийн на два пъти и Додо веднъж пропуснаха дори да вкарат почетен гол, като по този начин „Ла Виола“ допусна седмата си загуба от началото на сезона и остава в зоната на изпадащите без успех от началото на сезона.

          Аталанта нанесе седма загуба на Фиорентина от началото на сезона, след като го победи у дома с 2:0 в мач от 13-ия кръг на Серия А. Успехът за бергамаските дойде след попадения на Одилон Косуну и Адемола Луукман, като така те събраха 16 точки и излязоха на 11-о място. „Виолетовите“ остават без победа от началото на сезона и остават с 6 точки на предпоследното място.

          - Реклама -

          В Бергамо Марко Карнезеки трябваше да спасява удар на Мойс Кийн още в 5-ата минута, но след това последва масиран домакински натиск.

          Давид де Хеа спаси удари на Шарл де Кетларее на два пъти и веднъж на Давиде Дзапакоста, но в 41-ата минута испанският вратар бе безсилен.

          Де Кетеларе намери Одилон Косуну на границата на наказателното поле и бившият защитник на Байер Леверкузен оттам прати топката в горния десен ъгъл – 1:0 за Аталанта!

          След почивката Аталанта продължи да мачка Фиорентина и в 51-ата минута Адемола Луукман удвои резултата, след като вкара при добавка след отразен от Де Хеа шут на Де Кетеларе!

          В следващите минути с пропуски се отчетоха Мартен де Роон и Раул Беланова за домакините, които след това свалиха оборотите.

          Това позволи на Фиорентина да създаде опасности пред Карнезеки, но Мойс Кийн на два пъти и Додо веднъж пропуснаха дори да вкарат почетен гол, като по този начин „Ла Виола“ допусна седмата си загуба от началото на сезона и остава в зоната на изпадащите без успех от началото на сезона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Храбър Челси си заслужи точката срещу Арсенал

          Николай Минчев -
          Челси и Арсенал не успяха да се победят в двубоя от 13-тия кръг на Висшата лига. Срещата на “Стамфорд Бридж” в неделната вечер завърши...
          Спорт

          Бетис спечели градското дерби със Севиля

          Станимир Бакалов -
          Бетис спечели градското дерби със Севиля от 14-ия кръг на Ла Лига с 0:2. Именно при този резултат в 88-ата минута мачът беше прекратен...
          Спорт

          Виляреал победи драматично Реал Сосиедад като гост

          Станимир Бакалов -
          Виляреал постигна драматична победа над Реал Сосиедад като гост с 3:2 в двубой от 14-ия кръг на Ла Лига. Триумфът за "жълтата подводница" дойде...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions