Аталанта надви Фиорентина  с 2:0

Аталанта нанесе седма загуба на Фиорентина от началото на сезона, след като го победи у дома с 2:0 в мач от 13-ия кръг на Серия А. Успехът за бергамаските дойде след попадения на Одилон Косуну и Адемола Луукман, като така те събраха 16 точки и излязоха на 11-о място. „Виолетовите“ остават без победа от началото на сезона и остават с 6 точки на предпоследното място.

В Бергамо Марко Карнезеки трябваше да спасява удар на Мойс Кийн още в 5-ата минута, но след това последва масиран домакински натиск.

Давид де Хеа спаси удари на Шарл де Кетларее на два пъти и веднъж на Давиде Дзапакоста, но в 41-ата минута испанският вратар бе безсилен.

Де Кетеларе намери Одилон Косуну на границата на наказателното поле и бившият защитник на Байер Леверкузен оттам прати топката в горния десен ъгъл – 1:0 за Аталанта!

След почивката Аталанта продължи да мачка Фиорентина и в 51-ата минута Адемола Луукман удвои резултата, след като вкара при добавка след отразен от Де Хеа шут на Де Кетеларе!

В следващите минути с пропуски се отчетоха Мартен де Роон и Раул Беланова за домакините, които след това свалиха оборотите.

Това позволи на Фиорентина да създаде опасности пред Карнезеки, но Мойс Кийн на два пъти и Додо веднъж пропуснаха дори да вкарат почетен гол, като по този начин „Ла Виола“ допусна седмата си загуба от началото на сезона и остава в зоната на изпадащите без успех от началото на сезона.