От Българската академия на науките (БАН) изразиха недоволство от параметрите, заложени в проекта за Бюджет 2026. Позицията бе заявена от председателя на Академията член-кореспондент Евелина Славчева, преди финансовата рамка да бъде оттеглена от управляващите, информира БНР.

- Реклама -

Според Евелина Славчева заложените 133 милиона евро за 2026 година представляват минимално увеличение. Тя поясни, че дори при това положение, 90% от финансовия ресурс ще бъде насочен единствено за покриване на разходите за заплати.

„Ами няма как да сме доволни. Имаме едно увеличение в сравнение с предходния бюджет с малко от сърце, както ни уверяват тези, от които зависи“, коментира тя ситуацията.

Представителите на БАН са повдигнали въпроса за нуждата от по-високо финансиране както преди, така и между двете четения на бюджета.

„Всички казват „да, ние разбираме нуждата от науката, но във всички сфери не достигат парите“. Ако нямаме учени, които да работят и да обучат хора, които да работят в „Лукойл“, ние искаме да го купим, но ние трябва да можем да го управляваме“, подчерта Славчева.

Тя отбеляза, че при международните проекти не се очакват сътресения, тъй като тяхното обезпечаване не зависи пряко от държавния бюджет.

„Европейското финансиране, откъдето идвате нашите сериозни средства, там за щастие на конкурентен принцип участваме в международни проекти и те не са обвързани пряко с нашите финанси тук“, разясни председателят на БАН.

Основен проблем обаче остава мотивацията на младите учени и способността на институцията да ги задържи на фона на конкурентната среда.

„Сега гоним да задържим хората, които работят в БАН. Конкуренцията с университетите е голяма, там също се прави вече добра наука, освен че се обучават студенти, макар и с мъничко се надявам дори да спечелим нови докторанти“, обобщи Евелина Славчева.