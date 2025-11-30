НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          БАН изрази остри критики към планираните средства в Бюджет 2026

          0
          24
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          От Българската академия на науките (БАН) изразиха недоволство от параметрите, заложени в проекта за Бюджет 2026. Позицията бе заявена от председателя на Академията член-кореспондент Евелина Славчева, преди финансовата рамка да бъде оттеглена от управляващите, информира БНР.

          - Реклама -

          Според Евелина Славчева заложените 133 милиона евро за 2026 година представляват минимално увеличение. Тя поясни, че дори при това положение, 90% от финансовия ресурс ще бъде насочен единствено за покриване на разходите за заплати.

          „Ами няма как да сме доволни. Имаме едно увеличение в сравнение с предходния бюджет с малко от сърце, както ни уверяват тези, от които зависи“, коментира тя ситуацията.

          Представителите на БАН са повдигнали въпроса за нуждата от по-високо финансиране както преди, така и между двете четения на бюджета.

          „Всички казват „да, ние разбираме нуждата от науката, но във всички сфери не достигат парите“. Ако нямаме учени, които да работят и да обучат хора, които да работят в „Лукойл“, ние искаме да го купим, но ние трябва да можем да го управляваме“, подчерта Славчева.

          Тя отбеляза, че при международните проекти не се очакват сътресения, тъй като тяхното обезпечаване не зависи пряко от държавния бюджет.

          „Европейското финансиране, откъдето идвате нашите сериозни средства, там за щастие на конкурентен принцип участваме в международни проекти и те не са обвързани пряко с нашите финанси тук“, разясни председателят на БАН.

          Основен проблем обаче остава мотивацията на младите учени и способността на институцията да ги задържи на фона на конкурентната среда.

          „Сега гоним да задържим хората, които работят в БАН. Конкуренцията с университетите е голяма, там също се прави вече добра наука, освен че се обучават студенти, макар и с мъничко се надявам дори да спечелим нови докторанти“, обобщи Евелина Славчева.

          От Българската академия на науките (БАН) изразиха недоволство от параметрите, заложени в проекта за Бюджет 2026. Позицията бе заявена от председателя на Академията член-кореспондент Евелина Славчева, преди финансовата рамка да бъде оттеглена от управляващите, информира БНР.

          - Реклама -

          Според Евелина Славчева заложените 133 милиона евро за 2026 година представляват минимално увеличение. Тя поясни, че дори при това положение, 90% от финансовия ресурс ще бъде насочен единствено за покриване на разходите за заплати.

          „Ами няма как да сме доволни. Имаме едно увеличение в сравнение с предходния бюджет с малко от сърце, както ни уверяват тези, от които зависи“, коментира тя ситуацията.

          Представителите на БАН са повдигнали въпроса за нуждата от по-високо финансиране както преди, така и между двете четения на бюджета.

          „Всички казват „да, ние разбираме нуждата от науката, но във всички сфери не достигат парите“. Ако нямаме учени, които да работят и да обучат хора, които да работят в „Лукойл“, ние искаме да го купим, но ние трябва да можем да го управляваме“, подчерта Славчева.

          Тя отбеляза, че при международните проекти не се очакват сътресения, тъй като тяхното обезпечаване не зависи пряко от държавния бюджет.

          „Европейското финансиране, откъдето идвате нашите сериозни средства, там за щастие на конкурентен принцип участваме в международни проекти и те не са обвързани пряко с нашите финанси тук“, разясни председателят на БАН.

          Основен проблем обаче остава мотивацията на младите учени и способността на институцията да ги задържи на фона на конкурентната среда.

          „Сега гоним да задържим хората, които работят в БАН. Конкуренцията с университетите е голяма, там също се прави вече добра наука, освен че се обучават студенти, макар и с мъничко се надявам дори да спечелим нови докторанти“, обобщи Евелина Славчева.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украинската делегация е пристигнала в САЩ за преговори по мирния план на Тръмп

          Екип Евроком -
          Делегация от Украйна, ръководена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, пристигна днес в Съединените щати, съобщава Politico. Основната цел...
          Общество

          Зимата дойде: 10 см сняг натрупа в Пампорово, пътищата са проходими

          Екип Евроком -
          Снежната покривка в зимния курорт Пампорово вече достига десет сантиметра. Информацията бе потвърдена от станцията на Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст в...
          Политика

          Христо Мутафчиев: Предвиденият ръст в бюджета за култура за 2026 г. е само привиден

          Екип Евроком -
          Напрежението в културния сектор ескалира след представянето на проектобюджета за 2026 година, което доведе до събирането на десетки творци пред Министерството на културата. Представителите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions