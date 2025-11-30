НА ЖИВО
          Бетис спечели градското дерби със Севиля

          Зелено-белите триумфираха на стадион „Рамон Санчес Писхуан“ за втори пореден път и държат 5-ото място в Ла Лига с 24 точки

          Бетис спечели градското дерби със Севиля от 14-ия кръг на Ла Лига с 0:2. Именно при този резултат в 88-ата минута мачът беше прекратен за 15 минути. Причината – ядосаните привърженици на домакините започнаха да хвърлят предмети по терена.

          Зелено-белите триумфираха на стадион „Рамон Санчес Писхуан“ за втори пореден път и държат 5-ото място в Ла Лига с 24 точки. Домакините от Севиля с четири поражения в последните пет срещи остават на 13-а позиция с 16 точки.

          През първото полувреме нямаше голове, нямаше и особено много положения за гол. Джибрил Соу пропусна за Севиля, а Абде Езалзули – за Бетис.

          Пабло Форналс откри за гостите в 54-ата минута с асистенция на вратаря Алваро Валес, който ритна силно топката от ръка. Форналс отне от Менди, елиминира още двама защитници и прати топката в мрежата. В 69-ата минута Серхи Алтимира удвои преднината на зелено-белите с добавка след разбъркване.

          В 84-ата минута Севиля остана с човек по-малко заради червен картон на Исаак Ромеро, който ритна Валентин Гомес.

          В 87-ата минута съдията Хосе Луис Мунуера Монтейро най-напред спря мача, събра отборите в центъра на терена и поиска делегата да изпрати съобщение по радиоуредбата аз успокояване на страстите. След като това не се случи, реферът от категория на УЕФА реши да прибере и двата отбора в съблекалнята. И двамата треньори – Матиас Алмейда и Маурисио Пелегрини, настояваха срещата да бъде продължена, тъй като остават само две минути. Футболистите бяха на същото мнение и отказваха да влязат в съблекалнята. Изчакал да се успокоят страстите за четвърт час, отправил още един път предупреждение за окончателна отмяна на срещата, Мунуера Монтейро поднови мача и той завърши нормално.

