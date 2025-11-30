Кметът на Варна Благомир Коцев изрази своето вълнение от предстоящото си завръщане на работа след прекарани близо пет месеца в ареста. Градоначалникът бе освободен от варненския затвор, след като на 27 ноември съдът определи мярка за неотклонение „парична гаранция“. Сумата от 200 000 лева, необходима за освобождаването му, бе събрана от негови привърженици.

Коцев сподели плановете си в социалната мрежа Facebook: „В утрешния ден за пръв път от 8 юли ще имам възможността да бъда на работното си място. Ще отида до него сам и пеша в 8:30 сутринта, както винаги съм го правил. Нямам търпение да съм отново сред вас!“.

В своята публикация кметът засегна и темата с планираните за утре протести срещу Бюджет 2026. Той уточни, че недоволството ще обхване и морската столица. „Такъв ще има и във Варна, а преди минути разбрах, че той ще премине и в шествие до Общината, след като започне официално от 18 часа пред Областна администрация. С радост ще посрещна варненци на стълбите на Община Варна около 19 часа“, написа градоначалникът.

Благомир Коцев бе обект на съдебно преследване, стартирало с ареста му на 8 юли. Задържането бе част от разследване за корупция и участие в организирана престъпна група, като първоначално Софийският градски съд постанови мярка „задържане под стража“.

В последвалите месеци защитата на кмета направи сери я от обжалвания. Бяха осъществени пет опита за промяна на мярката, но съдебните състави, включително Софийският апелативен съд, потвърждаваха ареста с мотива, че като действащ кмет Коцев би могъл да повлияе на свидетели. На 24 ноември той бе преместен от Софийския във Варненския затвор, малко преди съдът да постанови освобождаването му срещу гаранция.