Кметът на Варна Благомир Коцев се завръща на работното си място. Информацията бе официално потвърдена от екипа на градоначалника.

Той ще прекрачи отново прага на общинската администрация на 1 декември, точно в 8:30 часа. Завръщането му се случва точно 144 дни след неговия арест.

Припомняме, че на 28 ноември Коцев бе освободен под парична гаранция в размер на 200 хиляди лева.