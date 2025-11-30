НА ЖИВО
      неделя, 30.11.25
          Правосъдие

          Благомир Коцев се завръща в Община Варна след 144 дни отсъствие

          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Кметът на Варна Благомир Коцев се завръща на работното си място. Информацията бе официално потвърдена от екипа на градоначалника.

          Той ще прекрачи отново прага на общинската администрация на 1 декември, точно в 8:30 часа. Завръщането му се случва точно 144 дни след неговия арест.

          Припомняме, че на 28 ноември Коцев бе освободен под парична гаранция в размер на 200 хиляди лева.

          2 КОМЕНТАРА

          1. Най-големите борци срещу корупцията се оказаха най-корумпирани,след като за броени часове успяха да извадят 200000 крадени пари за спасетието на корумпирания си ортак.

          2. Освобождаването на Коцев още веднъж показа, че корупзията в България победи. Ако има справедлива съдебна система всички дарители на средства за гаранцията му трябва да бъдат разследвани колко и с какво са били облагодетелствани по време на кметуването на Коцев. Видя се резила и падението на хора от уж културните среди като падението Буков

