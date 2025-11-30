Кметът на Варна Благомир Коцев се завръща на работното си място. Информацията бе официално потвърдена от екипа на градоначалника.
Той ще прекрачи отново прага на общинската администрация на 1 декември, точно в 8:30 часа. Завръщането му се случва точно 144 дни след неговия арест.
Припомняме, че на 28 ноември Коцев бе освободен под парична гаранция в размер на 200 хиляди лева.
Най-големите борци срещу корупцията се оказаха най-корумпирани,след като за броени часове успяха да извадят 200000 крадени пари за спасетието на корумпирания си ортак.
Освобождаването на Коцев още веднъж показа, че корупзията в България победи. Ако има справедлива съдебна система всички дарители на средства за гаранцията му трябва да бъдат разследвани колко и с какво са били облагодетелствани по време на кметуването на Коцев. Видя се резила и падението на хора от уж културните среди като падението Буков