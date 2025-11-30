Основен приоритет за страната остава присъединяването към еврозоната и изваждането на България от „сивия списък“. Това подчерта лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на посещението си в град Разлог, където очерта мрачен сценарий за държавата при евентуална политическа дестабилизация.

Борисов бе категоричен в прогнозата си за последствията от смяна на властта в настоящия момент. „Какво би станало, ако правителството падне сега?! Мигновен хаос, цените ще отидат в небесата, защото няма да го има контролът, който в момента се налага, пълно компрометиране на еврозоната“, заяви той пред събралите се симпатизанти.

Лидерът на ГЕРБ коментира и опозиционните настроения, очертавайки според него оформилата се нова коалиция. „Тогава излизат тези ПП-ДБ, Възраждане, Величие, МЕЧ, черепи, кости, Илияна Йотова. Те показаха новата управленска коалиция“, посочи бившят премиер.

В речта си той засегна и темата за Държавна сигурност (ДС) и биографиите на политическите си опоненти, съпоставяйки ги със собственото си минало. „През руската пропаганда са задействани всички, дълбоко са законспирирани ядра, които къде са били, как ще се състезавам с тези, чиито деца са завършили във Виена, докато бащите им са били от ДС“, коментира Борисов.

Той припомни атаките срещу себе си от бившия вътрешен министър Бойко Рашков: „Бойко Рашков извади, че съм бил партиен член 1992 г. и след това съм се отказал. И това беше тежък компромат срещу мене, а когато тези мекерета на ДС са на ключови позиции, за Наско Атанасов е „какво толкова“. Кога си честен със своите избиратели?“. Според него тези политически фигури подготвят почвата за промяна на геостратегическата ориентация на страната.

Борисов не спести критики и към местното управление в столицата, визирайки проблемите с чистотата и повишаването на цените за паркиране. По отношение на кризата с отпадъците в София, той заяви: „Пак си е мръсна София, но вече не се говори, докарал си фирма, и като ги хванахме, няма мутри, няма нищо, но пак си мръсно“.

Относно финансовата тежест върху гражданите, лидерът на ГЕРБ направи паралел между действията на „Продължаваме промяната“ и разбиранията за реформи. „Когато вдигаш цените и бъркаш в джобовете на софиянци и си от ПП, това се нарича реформа, ако вдигаш с 1% осигуровката, това е грабеж“, каза Борисов, допълвайки, че целта е да се оправдаят действията на ПП.

В заключение Борисов се обърна към дясноцентристката общност и необходимостта от принципна позиция спрямо кадрите на бившите служби. „Като гледат историята тези демократи на най-овластения си човек в момента дали това ще е основата за разговори, не с мен и ГЕРБ, а с т.нар. дясноцентристка общност, да видим дали това на тях им харесва и това, което десетилетия ни обясняваха, че ако някой е бил в ДС, не трябва да е на никакъв ръководен пост“, каза той.

Борисов припомни и репресивния характер на военното контраразузнаване (ВКР) от миналото: „Ние махахме хора от постове, следователи, които са били в ДС, за да им се доказваме. Когато се каже ВКР трудно човек може да си представи за каква мракобесна служба с какви щети за маса българи става въпрос. Служба, която ако някой застреля някого на границата, се награждаваха с ордени. Историята трябва да се помни, защото техните внуци и деца действат с методите на провокациите на ДС“.