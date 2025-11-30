НА ЖИВО
          Борсите отчитат скок в цените на зеленчуците и олиото

          Сериозно повишение в цените на основните зеленчуци през последната седмица регистрират от Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ). Данните се базира на наблюдение на търговията на едро с 27 основни хранителни стоки, включени в потребителската кошница.

          Най-драстично е поскъпването при краставиците, които само за няколко дни са добавили 30 стотинки към стойността си. Ръст в цените се наблюдава още при зелените и червените чушки, както и при морковите и лимоните.

          Сред останалите основни хранителни продукти увеличение е отчетено и при олиото, което поскъпва с 5 стотинки. На обратния полюс са захарта, млечните продукти и свинското месо, при които експертите отбелязват поевтиняване с няколко стотинки.

