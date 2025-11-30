НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Цветомир Найденов: Направихме сефтето, дет се вика…Евала

          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 се завърна с нов колоритен коментар в социалните мрежи

          0
          19
          Снимка: temasport.com
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, се завърна с нов колоритен коментар в социалните мрежи. Той писа в часовете след успеха с 2:1 над Беоре по време на 17-ия кръг в Първа лига. 

          - Реклама -

          С този успех тимът на Иван Стоянов успя да сложи край на лошата серия от три мача без победа – равенство и две поредни загуби. 

          “Ценни три точки в борбата за оставане в Първа лига и то срещу пряк конкурент. Първа отсъдена дузпа за ЦСКА в 17 ти кръг….направихме сефтето, дет се вика … Евала”, написа Найденов в социалните мрежи.

          Бизнесменът проявява чувство за хумор, след като тимът му е втори във временното класиране с пет точки зад лидера Левски.

          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, се завърна с нов колоритен коментар в социалните мрежи. Той писа в часовете след успеха с 2:1 над Беоре по време на 17-ия кръг в Първа лига. 

          - Реклама -

          С този успех тимът на Иван Стоянов успя да сложи край на лошата серия от три мача без победа – равенство и две поредни загуби. 

          “Ценни три точки в борбата за оставане в Първа лига и то срещу пряк конкурент. Първа отсъдена дузпа за ЦСКА в 17 ти кръг….направихме сефтето, дет се вика … Евала”, написа Найденов в социалните мрежи.

          Бизнесменът проявява чувство за хумор, след като тимът му е втори във временното класиране с пет точки зад лидера Левски.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          В бразилски финал Фламенго грабна Копа Либертадорес

          Николай Минчев -
          Фламенго спечели тазгодишното издание на Копа Либертадорес. Финалът се проведе в Лима, а тимът от Рио де Жанейро победи с 1:0 Палмейрас.  В герой за...
          Футбол

          Късни страсти на „Сан Сиро“: Милан надви Лацио

          Станимир Бакалов -
          Милан продължава битката в челото на Серия А, побеждавайки Лацио с 1:0 на "Сан Сиро" в двубой от 13-ия кръг на италианския елит. Рафаел Леао...
          Спорт

          Байерн (Мюнхен) победи Санкт Паули с 3:1

          Станимир Бакалов -
          В мач от 12-ия кръг в германската Бундеслига "Байерн" (Мюнхен) победи "Санкт Паули" драматично в края с 3:1. Футболната среща се игра на стадион "Алианц...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions