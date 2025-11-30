Цветомир Найденов: Направихме сефтето, дет се вика…Евала

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, се завърна с нов колоритен коментар в социалните мрежи. Той писа в часовете след успеха с 2:1 над Беоре по време на 17-ия кръг в Първа лига.

- Реклама -

С този успех тимът на Иван Стоянов успя да сложи край на лошата серия от три мача без победа – равенство и две поредни загуби.

“Ценни три точки в борбата за оставане в Първа лига и то срещу пряк конкурент. Първа отсъдена дузпа за ЦСКА в 17 ти кръг….направихме сефтето, дет се вика … Евала”, написа Найденов в социалните мрежи.

Бизнесменът проявява чувство за хумор, след като тимът му е втори във временното класиране с пет точки зад лидера Левски.