НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортБаскетбол

          Далас сложи край на серията от загуби с успех срещу Ла Клипърс

          Победи постигнаха още Маями, Милуоки, Денвър, Голдън Стейт, Индиана, Шарлът и Минесота

          0
          5
          Снимка: www.facebook.com/dallasmavs
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Далас Маверикс спечели визитата си на Лос Анджелис Клипърс със 114:110 точки (25:28, 24:28, 34:27, 31:27) в мач от редовния сезон в НБА. По този начин победителите прекъснаха негативната си серия от три поредни загуби.

          - Реклама -

          Лос Анджелис Клипърс пък задълбочи кризата си, записвайки четвърто поредно поражение.

          В герой за победителите се превърна тийнейджърът Купър Флаг с 35 точки, 8 борби и 2 асистенции.

          Един от лидерите на тима Клей Томпсън се отчете с 23 точки.

          За домакините от Лос Анджелис Кауай Ленард изпъкна с 30 точки и 8 борби. „Дабъл-дабъл“ пък записа Джеймс Хардън – 29 точки и 11 асистенции.

          Двата тима са дълбоко във втората половина на класирането на Западната конференция.

          Останалите резултати в НБА:

          Минесота – Бостън – 119:115
          Шарлът – Торонто – 118:111 след продължение
          Индиана – Чикаго – 103:101
          Милуоки – Бруклин – 116:99
          Маями – Детройт – 135:138
          Голдън Стейт – Ню Орлиънс – 104:96
          Финикс – Денвър – 112:130

          Далас Маверикс спечели визитата си на Лос Анджелис Клипърс със 114:110 точки (25:28, 24:28, 34:27, 31:27) в мач от редовния сезон в НБА. По този начин победителите прекъснаха негативната си серия от три поредни загуби.

          - Реклама -

          Лос Анджелис Клипърс пък задълбочи кризата си, записвайки четвърто поредно поражение.

          В герой за победителите се превърна тийнейджърът Купър Флаг с 35 точки, 8 борби и 2 асистенции.

          Един от лидерите на тима Клей Томпсън се отчете с 23 точки.

          За домакините от Лос Анджелис Кауай Ленард изпъкна с 30 точки и 8 борби. „Дабъл-дабъл“ пък записа Джеймс Хардън – 29 точки и 11 асистенции.

          Двата тима са дълбоко във втората половина на класирането на Западната конференция.

          Останалите резултати в НБА:

          Минесота – Бостън – 119:115
          Шарлът – Торонто – 118:111 след продължение
          Индиана – Чикаго – 103:101
          Милуоки – Бруклин – 116:99
          Маями – Детройт – 135:138
          Голдън Стейт – Ню Орлиънс – 104:96
          Финикс – Денвър – 112:130

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Асистенции на Меси и Алба класираха Интер Маями на финала в МЛС

          Николай Минчев -
          Интер Маями начело със звездата си Лионел Меси ще се изправи срещу Ванкувър Уайткапс и Томас Мюлер във финала на МЛС следващата събота във...
          Футбол

          Цветомир Найденов: Направихме сефтето, дет се вика…Евала

          Николай Минчев -
          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, се завърна с нов колоритен коментар в социалните мрежи. Той писа в часовете след успеха с...
          Футбол

          В бразилски финал Фламенго грабна Копа Либертадорес

          Николай Минчев -
          Фламенго спечели тазгодишното издание на Копа Либертадорес. Финалът се проведе в Лима, а тимът от Рио де Жанейро победи с 1:0 Палмейрас.  В герой за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions