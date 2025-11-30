Далас сложи край на серията от загуби с успех срещу Ла Клипърс

Далас Маверикс спечели визитата си на Лос Анджелис Клипърс със 114:110 точки (25:28, 24:28, 34:27, 31:27) в мач от редовния сезон в НБА. По този начин победителите прекъснаха негативната си серия от три поредни загуби.

Лос Анджелис Клипърс пък задълбочи кризата си, записвайки четвърто поредно поражение.

В герой за победителите се превърна тийнейджърът Купър Флаг с 35 точки, 8 борби и 2 асистенции.

Един от лидерите на тима Клей Томпсън се отчете с 23 точки.

За домакините от Лос Анджелис Кауай Ленард изпъкна с 30 точки и 8 борби. „Дабъл-дабъл“ пък записа Джеймс Хардън – 29 точки и 11 асистенции.

Двата тима са дълбоко във втората половина на класирането на Западната конференция.

Останалите резултати в НБА:

Минесота – Бостън – 119:115

Шарлът – Торонто – 118:111 след продължение

Индиана – Чикаго – 103:101

Милуоки – Бруклин – 116:99

Маями – Детройт – 135:138

Голдън Стейт – Ню Орлиънс – 104:96

Финикс – Денвър – 112:130