Професорът от Колумбийския университет Джефри Сакс отново насочи общественото внимание към себе си с остра критика относно управлението в Киев и геополитическата стратегия на Запада. В разговор с журналистката Рейчъл Блевинс, икономистът изрази тезата, че развръзката на украинския конфликт е пряко обвързана с решенията, които се вземат във Вашингтон. Според него именно американската администрация държи ключа към бъдещето на региона.

Сакс описва украинското общество като крайно изтощено и желаещо мир, но изразява мнение, че президентът Володимир Зеленски използва военното положение като инструмент за продължаване на бойните действия. Професорът определя тази стратегия като „опасен политически курс“, който рискува да удължи страданията на държавата. Той настоява, че основният фактор остава зависимостта от „действията на Вашингтон“.

В рамките на интервюто бе засегната и темата за отношенията между НАТО и Запада. Сакс е категоричен, че амбициите за присъединяване на Украйна към Алианса са довели до ескалация на напрежението – факт, който според него западните лидери отказват да признаят пред своите избиратели. Тези коментари предизвикват сериозен отзвук, тъй като поставят под въпрос стратегическите ходове на САЩ и Европа.

По отношение на политическото бъдеще, Сакс отбелязва, че евентуална промяна в ръководството на САЩ би могла да преобърне ситуацията. Той смята, че един по-реалистичен и решителен подход би ускорил мирния процес, но това изисква силна политическа воля. Междувременно в международното медийно пространство се обсъждат различни сценарии за мирни споразумения, включващи контрол над спорни територии и ограничения за украинската армия. От Кремъл също индикират готовност да разгледат всяко предложение, което стъпва на реалистична основа.