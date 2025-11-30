НА ЖИВО
          Европол удари имението на Васил Божков в Халкидики, арестуван е известен гръцки професор

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Гръцки антимафиоти са извършили специализирана полицейска операция в имението на Васил Божков, разположено в курортното село Ханиоти на полуостров Халкидики. Претърсването е осъществено през отминалия уикенд в рамките на мащабната международна операция „Антики“, насочена срещу незаконния трафик на културни ценности. Информацията бе потвърдена от източници в полицейските среди.

          Акцията, координирана от Европол, се е провела синхронизирано на територията на пет държави – България, Гърция, Великобритания, САЩ и Германия. В хода на действията са задържани общо 35 души. Сред арестуваните е и авторитетният гръцки професор по археология Атанасиос Сидерис.

          Ученият е бил задържан в дома си в Атина, където разследващите са открили и конфискували 474 антични предмета с изключително висока стойност. Проф. Атанасиос Христос Сидерис е познато име в България. В периода 2018-2022 г. той е членувал в управителния съвет на Фондация „Тракия“, свързана с Васил Божков, и е автор на последния каталог с колекцията на бизнесмена, иззета от българските власти през 2020 г. В миналото археологът е участвал в множество разкопки на българска територия.

          Разследването под егидата на Европол сочи гръцкия учен като ключова фигура в международна организирана престъпна група за трафик на антики, като се твърди, че голяма част от предметите са изнесени незаконно от Гърция. Според данните на разследващите, ръководител на групата е бил Васил Божков, чиято колекция към днешна дата се оценява на над 2 милиарда евро. Издадена е заповед за арест на Божков от гръцки прокурор, както и разрешение за обиск на имота му в Ханиоти, придобит през 2018 г. за сумата от 6 милиона евро.

          Властите в Гърция не са успели да задържат Божков, тъй като той е напуснал имението ден преди акцията, проведена рано сутринта на 20 ноември. Съществуват подозрения за изтичане на информация от българските служби към бизнесмена, което му е позволило да избегне ареста. Въпреки че е подсъдим по дела за тежки престъпления, включително пране на пари и укриване на данъци, Божков има съдебно разрешение за пътуване в чужбина и прекарва значително време в Гърция.

          Законодателството в южната ни съседка предвижда наказание от 4 до 10 години лишаване от свобода за нелегален износ на антики. Според публикации в гръцките медии, задържаният проф. Сидерис е признал сътрудничеството си с Божков, но отрича да е участвал в нелегален трафик на предмети като сребърни ритони и позлатени съдове.

          Разследването по операция „Антики“ води началото си от 2020 г., когато стартираха действията на вече закритата Специализирана прокуратура и ГДБОП срещу офисите на Божков. Тогава бяха иззети над 7000 предмета от колекцията на Фондация „Тракия“, които понастоящем се съхраняват в Националния исторически музей.

          При акцията на 20 ноември са конфискувани над 3000 културно-исторически ценности с обща оценка над 100 милиона евро. От прокуратурата уточниха: „Намерените артефакти включват уникални предмети от тракийския и гръцко-римския свят, датиращи до 2000 г. пр.н.е.“.

          Освен професор Сидерис, в Гърция са задържани още четирима души. Има данни и за арести в България, като неофициална информация сочи, че сред тях са лица, близки до структурите на Божков, които биха могли да свидетелстват по случая.

