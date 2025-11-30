НА ЖИВО
          Хасан Адемов: Депутатите изпуснаха срока за промени в Бюджет 2026

          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Срокът, в който народните представители могат да правят предложения за промени между първо и второ четене на Бюджет 2026, вече е изтекъл. Това обяви пред БНР депутатът от парламентарната група на АПС Хасан Адемов.

          Адемов поясни, че това е стриктна процедура, регламентирана в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По думите му, на този етап възможностите за намеса на депутатите са силно ограничени.

          „Работодатели, синдикати и правителството ще могат да правят предложения, а народните представители няма как да имат. Освен ако по някаква по-различна от правилника процедура се удължи този срок за предложения. Но такава практика досега не знам да е имало“, обясни народният представител.

          Според него държавният бюджет трябва да отразява нуждите и изискванията на българските граждани, което е било и причината за общественото недоволство. „Управляващите решиха силово да наложат бюджета, който те предлагат, което не е приемливо за никого“, коментира още Адемов.

          Той изрази притеснение, че към момента липсва яснота относно решаването на ключови въпроси в рамките на бюджетната процедура. Депутатът от АПС смята, че тяснопартийните интереси надделяват над държавническия подход.

          „Националният интерес включва стабилни публични финанси, а всичко, което се предлага от управляващата коалиция, води до сериозни съмнения за нестабилност на публичните финанси“, заключи Хасан Адемов.

