      неделя, 30.11.25
          Футбол

          Храбър Челси си заслужи точката срещу Арсенал

          След този мач "топчиите" имат аванс от пет точки пред втория Манчестър Сити

          Снимка: БГНЕС
          Челси и Арсенал не успяха да се победят в двубоя от 13-тия кръг на Висшата лига. Срещата на “Стамфорд Бридж” в неделната вечер завърши 1:1, а гостите имаха числено превъзходство след директен червен картон на Мойсес Кайседо в 38-ата минута. 

          И двете попадения в срещата паднаха след почивката, а на кандидат-шампионът дори му се наложи да догонва в резултата. Челси поведе чрез Трово Чалоба след само 180 секунди игра през второто полувреме. 

          Крайното 1:1 оформи Микел Марино след час игра. В крайна сметка Челси остана без победа срещу градския съперник от 2021 г. насам, когато през лятото спечели гостуването си с 2:0. 

          След поделените точки Арсенал остава на върха с 30 пункта – 5 пред втория Манчестър Сити и 6 разлика от третия Челси.

