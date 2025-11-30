Храбър Челси си заслужи точката срещу Арсенал

Челси и Арсенал не успяха да се победят в двубоя от 13-тия кръг на Висшата лига. Срещата на “Стамфорд Бридж” в неделната вечер завърши 1:1, а гостите имаха числено превъзходство след директен червен картон на Мойсес Кайседо в 38-ата минута.

- Реклама -

И двете попадения в срещата паднаха след почивката, а на кандидат-шампионът дори му се наложи да догонва в резултата. Челси поведе чрез Трово Чалоба след само 180 секунди игра през второто полувреме.

Крайното 1:1 оформи Микел Марино след час игра. В крайна сметка Челси остана без победа срещу градския съперник от 2021 г. насам, когато през лятото спечели гостуването си с 2:0.

След поделените точки Арсенал остава на върха с 30 пункта – 5 пред втория Манчестър Сити и 6 разлика от третия Челси.