      неделя, 30.11.25
          Христо Мутафчиев: Предвиденият ръст в бюджета за култура за 2026 г. е само привиден

          Снимка: БГНЕС
          Напрежението в културния сектор ескалира след представянето на проектобюджета за 2026 година, което доведе до събирането на десетки творци пред Министерството на културата. Представителите на гилдията настояват за адекватни решения и реални реформи, подчертавайки, че проблемите в системата се задълбочават.

          Председателят на Съюза на артистите в България (САБ) Христо Мутафчиев изрази категоричното си недоволство пред Нова телевизия. Според него заложените финансови параметри не отговарят на нуждите на сектора, а обявеното увеличение е илюзорно.

          Мутафчиев разясни, че анонсираният ръст от половин процент в бюджета всъщност дублира рамката от предходния период. Той уточни, че в новите разчети механично са прехвърлени постановления на Министерския съвет, които вече са били приети по-рано – едното на стойност 15 млн. лева, а другото в размер на 34 млн. лева.

          „Всичко това е добавено към новия бюджет, но реален ръст няма. Тези 34 милиона не са нови пари – става дума за около 25 милиона надграждане, което директно идва от старите ПМС-та“, коментира председателят на САБ.

          Той бе категоричен, че допълнителните средства трябва да служат за дългосрочно планиране и развитие на дейността, а не просто за покриване на стари разходи.

          Сериозна критика беше отправена и към комуникацията с ведомството. Мутафчиев изтъкна липсата на конструктивен разговор с ресорния министър Мариян Бачев.

          „С Мариян Бачев нямаме никакъв диалог. Сектор „Култура“ като цяло няма диалог с министерството. Именно заради това се стигна и до протеста на независимите организации“, заяви той.

          Според него екипът на министерството не показва желание за преговори, а съветниците на министъра „не познават системата“, което блокира решаването на натрупаните с години проблеми.

          Относно планирания за понеделник масов протест от 18:00 часа, Мутафчиев поясни, че актьорите няма да могат да се включат физически, тъй като по същото време са ангажирани с представления в театрите.

