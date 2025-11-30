Исак и Гакпо върнаха Ливърпул на победния път

Ливърпул спечели с 2:0 гостуването си на Уест Хем от 13-тия кръг на Висшата лига. До голяма степен Александър Исак донесе третата победа на мърсисайдците през месец ноември, след като вкара първото попадение в срещата след час игра.

- Реклама -

Крайното 2:0 оформи Коди Гакпо в добавеното време на мача. С успеха мърсисайдци сложиха край на негативната си серия от три поредни поражения във всички турнири.

Това се превърна в четвърта поредна победа за Ливърпул срещу Уест Хем. В две от предходните три срещи колосът е вкарал по 5 гола на съперника при само един допуснат гол.

Във временното класиране Ливърпул е осми с 21 точки. Вторият Манчестър Сити е с 4 повече при равен брой изиграни срещи.