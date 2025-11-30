Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев определи гражданската реакция спрямо проблемите с държавния бюджет като най-значимото събитие на седмицата. В ефира на предаването „На фокус“ той коментира проведения във вторник многохиляден протест, като акцентира върху факта, че „хората разбраха какъв е проблемът с бюджета и излязоха да протестират“.

Мирчев подчерта, че недоволството не е тясно партийно и много от демонстрантите не са електорат на „Продължаваме промяната“ или „Демократична България“. Той илюстрира това с конкретен пример от шествието: „Имаше хора, които ми казаха „Господин Мирчев, нито Вас харесваме, нито Асен Василев, нито „Промяната”, нито „Да, България”. Обаче Вие сте прави”. Това е истинският знак“.

Депутатът отправи остри критики към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с противоречивите послания относно оттеглянето на бюджета след демонстрациите. „Борисов е изпечен политически лъжец. Вечерта каза, че оттегля бюджета, на следващия ден, че не го оттегля. Хората виждат тези противоречия“, заяви Мирчев.

Според него исканията на гражданите надхвърлят финансовата рамка на държавата. „Поводът е бюджетът. Голямата цел е отстраняването на Пеевски от обществено-политическия живот“, добави той.

Относно организацията на реда, Мирчев оцени действията на полицията като адекватни, с изключение на един инцидент. Той обаче алармира за използването на специализирана техника срещу протестиращите, твърдейки, че на място е имало устройства за заглушаване на мобилните комуникации. По думите му това е прецедент и представлява „сериозен въпрос към службите“.

Народният представител категорично отхвърли твърденията за преднамерена провокация в парламента или че партията му стои зад организацията на събитието. „Абсолютно спонтанно излязохме след поредната серия лъжи на Борисов. Това не беше план“, уточни той, като допълни, че не могат да поемат авторството на бъдещите действия. „Обявили сме протест, но не можем да поемем авторството му. Това ще е протест на гневните граждани. Политиците няма да спрат хората“, прогнозира Мирчев.

В края на участието си той отправи призив към обществото да не се поддава на манипулации. „Утре ще се опитат да замажат очите на хората. Не позволявайте. Излезте и покажете своя гняв“, заключи съпредседателят на „Да, България“.