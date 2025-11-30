НА ЖИВО
          Ивелин Михайлов прогнозира своя арест и сваляне на имунитета през новата седмица

          Председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов обяви във видеообръщение, разпространено в социалните мрежи, че очаква да бъде задържан от властите в рамките на следващата седмица. Прогнозираните действия срещу него са в контекста на течащото разследване около казуса „Исторически парк“.

          Михайлов изрази готовност да посрещне действията на прокуратурата и парламента.

          „Вероятно, тази седмица още в сряда, ми се гласува имунитета. Не търся от никой, нито помощ, нито милост – да си го гласуват и да влизам и аз в ареста. Няма проблем! Не може моите хора да стоят вътре, а аз да съм вън“, категоричен бе партийният лидер, цитиран от БНР.

          Изявлението му идва непосредствено след като ден по-рано Софийският градски съд постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за всички седем обвиняеми по аферата „Исторически парк“. Те са привлечени към наказателна отговорност като част от организирана престъпна група, занимаваща се с пране на пари, измами и длъжностни присвоявания.

          В отговор на събитията, Ивелин Михайлов обеща да разкрие данни за нарушения, извършени от поръчителите на атаката срещу неговата партия и „Исторически парк“. Той се закани да публикува уличаваща информация в следващите дни.

          „Оттук нататък ние ще започнем седмица по седмица да изкарваме записите, свидетелствата на хора, които доказват цялото престъпление, което тези хора са направили, така че очаквайте шоу. Вече тук много зависи от обществото – как ще реагира“, допълни Михайлов.

          Лидерът на „Величие“ определи действията на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) като „тормоз“ и заяви намерение да заведе съдебни искове срещу медии, които тиражират твърдения за имотни измами, свързани с партията.

