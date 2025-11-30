Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов направи остро обръщение към обществеността, в което прогнозира скорошни действия на прокуратурата и парламента срещу него. Той заяви, че очаква депутатският му имунитет да бъде поискан и гласуван още тази седмица.

В емоционално изявление Михайлов коментира политическата обстановка в страната, твърдейки, че съществува синхрон между привидно враждуващи партии. „След вчера видяхме, че в България няма законност, няма някакъв ред, който да е установен. Видяхме, че политическите партии работят заедно, което е безспорен факт“, посочи той. Според него обикновените граждани са подложени на репресии, а политическият елит действа в уговорка.

Михайлов директно атакува лидери на други формации, включително Бойко Борисов, Костадин Костадинов, Радостин Василев и коалицията ПП-ДБ. „Съглашение не може да има с така наречената опозиция, защото тя играе за тях“, категоричен бе лидерът на „Величие“.

Относно очакванията за собствената си съдба, Михайлов заяви: „Сега казвам го това нещо, въпреки че много е вероятно тази седмица, още в сряда, да ми се гласува имунитета“. Той допълни, че не възнамерява да търси помощ: „Да си го гласуват и да влизам и аз в ареста. Няма проблем. Не може моите хора да стоят вътре, аз да съм вън“.

Политикът отправи и заплаха към управляващите, обещавайки поетапно разкриване на уличаваща информация. „Оттук нататък ние ще започнем седмица по седмица да изкарваме записите, свидетелствата на хора, които доказват цялото престъпление, което тези хора са направили. Така че очаквайте шоу“, предупреди той, уверявайки, че информацията е скрита на сигурно място.

Михайлов засегна и темата за антикорупционната комисия (КОНПИ), определяйки я като „инструмента и машата на управляващите“, чиято цел е да конфискува имущество и да унищожи финансовите потоци на опонентите. Той спомена имената на Любомир Жечев и Симон Милков, призовавайки да им бъде потърсена отговорност.

В заключение Ивелин Михайлов определи ситуацията в България като далечна от европейските стандарти: „Ние не сме в Европейския съюз, ние сме в диктатура“. Той призова симпатизантите си да се присъединят към борбата срещу статуквото.