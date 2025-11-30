Късни страсти на „Сан Сиро“: Милан надви Лацио

Милан продължава битката в челото на Серия А, побеждавайки Лацио с 1:0 на „Сан Сиро“ в двубой от 13-ия кръг на италианския елит.

Рафаел Леао донесе победата на „росонерите“, които събраха 28 точки временно на върха. Вторият Рома има 27 от 12 мача, докато Наполи е с 25 и също е с мач по-малко от тима на Макс Алегри. Именно римските „вълци“ и партенопеите се изправят един срещу друг в неделя. Интер и Болоня са с по 24 от 12 изиграни мача. „Нерадзурите“ гостуват на Пиза, докато „рособлу“ приема Кремонезе.

Майк Менян блесна със спасяване още във втората минута. Марио Хила насочи топката с глава под напречната греда, но френският страж на „росонерите“ отклони топката в гредата.

В 42-ата минута Юсуф Фофана стреля силно от воле, но твърде неточно.

Рафа Леао вдигна „Сан Сиро“ на крака в началото на второто полувреме. В 52-ата минута Фикайо Томори пусна остър пас в наказателното поле, а португалецът засече топката под плонжа на Иван Проведел.

Леао бе близо до втори гол в 63-ата минута, но Проведел изби изстрела му с глава. В 80-ата минута Милан записа третия си точен удар в мача, но стражът на Лацио не се затрудни със слабия изстрел на Леао.

Страхиня Павлович стреля от воле в 85-ата минута и въпреки неубедителната намеса на Проведел не се стигна до втори гол за „росонерите“.

В добавеното време на срещата от Лацио имаха претенции за дузпа за ръка на Страхиня Павлович, който опитваше да опази Марушич. Ситуацията се нажежи и Макс Алегри бе изгонен от резервната скамейка. След като страстите се успокоиха съдията Джузупе Коло стигна до монитора, за да прегледа ситуацията. В крайна сметка бе отсъден фал на Марушич срещу Павлович.