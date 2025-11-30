Китайските власти предприемат действия за мащабна инспекция на стандартите за пожарна безопасност във високите сгради в цялата страна. Решението идва в отговор на опустошителния пожар в Хонконг, който отне живота на най-малко 128 души, като целта е да се предотвратят подобни бедствия в бъдеще, предаде Ройтерс.

В официално изявление на китайското Министерство на управление при кризи се посочва, че фокусът на проверките ще бъде насочен към сгради, нуждаещи се от ремонт. „Трябва да засилим управлението на пожарната безопасност, за да защитим ефективно живота и имуществото на хората“, категорични са от министерството.

Нареждането за стартиране на инспекциите е издадено от Комитета на труда към Държавния съвет и е адресирано до местните органи на властта.

Пекин остава изключително бдителен към инциденти, които биха могли да дестабилизират социалния ред. Властите помнят случая от 2022 г. в Синдзян-уйгурския автономен район, когато пожар причини смъртта на 10 души. Тогава трагедията, случила се на фона на строгите ограничения заради COVID-19, провокира протестни действия в цялата страна.

Пожарът в Хонконг се разглежда като сериозен тест за управлението на Пекин над града, което налага бърза реакция от страна на властите, за да демонстрират своята ангажираност към проблема. Кампанията за инспекция очертава четири основни приоритета: проверка на запалими материали във вътрешните изолации, контрол върху забранени строителни материали като бамбукови скелета, оценка на наличното противопожарно оборудване и състоянието на пътищата за евакуация.

Местните власти са инструктирани да извършват детайлни проверки и при установяване на рискове да предприемат незабавни коригиращи действия.

От Министерството на управление при кризи предупреждават: „Ще бъдат предприети строги мерки срещу сериозни нарушения, а тези, които не успеят да отстранят основните рискове за безопасността, ще бъдат подведени под отговорност“.