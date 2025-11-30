НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Китай нарежда мащабни проверки на сгради след трагедията със 128 жертви в Хонконг

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Китайските власти предприемат действия за мащабна инспекция на стандартите за пожарна безопасност във високите сгради в цялата страна. Решението идва в отговор на опустошителния пожар в Хонконг, който отне живота на най-малко 128 души, като целта е да се предотвратят подобни бедствия в бъдеще, предаде Ройтерс.

          - Реклама -

          В официално изявление на китайското Министерство на управление при кризи се посочва, че фокусът на проверките ще бъде насочен към сгради, нуждаещи се от ремонт. „Трябва да засилим управлението на пожарната безопасност, за да защитим ефективно живота и имуществото на хората“, категорични са от министерството.

          Нареждането за стартиране на инспекциите е издадено от Комитета на труда към Държавния съвет и е адресирано до местните органи на властта.

          Пекин остава изключително бдителен към инциденти, които биха могли да дестабилизират социалния ред. Властите помнят случая от 2022 г. в Синдзян-уйгурския автономен район, когато пожар причини смъртта на 10 души. Тогава трагедията, случила се на фона на строгите ограничения заради COVID-19, провокира протестни действия в цялата страна.

          Пожарът в Хонконг се разглежда като сериозен тест за управлението на Пекин над града, което налага бърза реакция от страна на властите, за да демонстрират своята ангажираност към проблема. Кампанията за инспекция очертава четири основни приоритета: проверка на запалими материали във вътрешните изолации, контрол върху забранени строителни материали като бамбукови скелета, оценка на наличното противопожарно оборудване и състоянието на пътищата за евакуация.

          Местните власти са инструктирани да извършват детайлни проверки и при установяване на рискове да предприемат незабавни коригиращи действия.

          От Министерството на управление при кризи предупреждават: „Ще бъдат предприети строги мерки срещу сериозни нарушения, а тези, които не успеят да отстранят основните рискове за безопасността, ще бъдат подведени под отговорност“.

          Китайските власти предприемат действия за мащабна инспекция на стандартите за пожарна безопасност във високите сгради в цялата страна. Решението идва в отговор на опустошителния пожар в Хонконг, който отне живота на най-малко 128 души, като целта е да се предотвратят подобни бедствия в бъдеще, предаде Ройтерс.

          - Реклама -

          В официално изявление на китайското Министерство на управление при кризи се посочва, че фокусът на проверките ще бъде насочен към сгради, нуждаещи се от ремонт. „Трябва да засилим управлението на пожарната безопасност, за да защитим ефективно живота и имуществото на хората“, категорични са от министерството.

          Нареждането за стартиране на инспекциите е издадено от Комитета на труда към Държавния съвет и е адресирано до местните органи на властта.

          Пекин остава изключително бдителен към инциденти, които биха могли да дестабилизират социалния ред. Властите помнят случая от 2022 г. в Синдзян-уйгурския автономен район, когато пожар причини смъртта на 10 души. Тогава трагедията, случила се на фона на строгите ограничения заради COVID-19, провокира протестни действия в цялата страна.

          Пожарът в Хонконг се разглежда като сериозен тест за управлението на Пекин над града, което налага бърза реакция от страна на властите, за да демонстрират своята ангажираност към проблема. Кампанията за инспекция очертава четири основни приоритета: проверка на запалими материали във вътрешните изолации, контрол върху забранени строителни материали като бамбукови скелета, оценка на наличното противопожарно оборудване и състоянието на пътищата за евакуация.

          Местните власти са инструктирани да извършват детайлни проверки и при установяване на рискове да предприемат незабавни коригиращи действия.

          От Министерството на управление при кризи предупреждават: „Ще бъдат предприети строги мерки срещу сериозни нарушения, а тези, които не успеят да отстранят основните рискове за безопасността, ще бъдат подведени под отговорност“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украинската делегация е пристигнала в САЩ за преговори по мирния план на Тръмп

          Екип Евроком -
          Делегация от Украйна, ръководена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, пристигна днес в Съединените щати, съобщава Politico. Основната цел...
          Политика

          Си Дзинпин поиска по-строг контрол над интернет платформите и блогърите

          Георги Петров -
          Китайският лидер Си Дзинпин призова за рязко засилване на надзора върху интернет платформите, блогърите и инфлуенсърските агенции, обещавайки да „се справи решително“ с онлайн...
          Инциденти

          Танкерът „Вират“ бе ударен повторно от морски дрон в Черно море

          Георги Петров -
          Турското министерство на транспорта съобщи, че един от двата празни петролни танкера, пострадали от експлозии в Черно море в петък вечер, е бил атакуван...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions