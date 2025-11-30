Лидерът на „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова направи остър коментар относно политическата ситуация в страната в ефира на „Седмицата на Дарик“. Тя обсъди антиправителствените протести, напрежението около приемането на държавния бюджет и потенциалните политически амбиции на президента Румен Радев.

Според Нинова държавният глава е пропуснал своя най-силен момент за реална промяна преди няколко години. Тя върна лентата назад към събитията от 2020 г., когато институционалният сблъсък е бил в своя пик.

„Румен Радев изпусна момента на ефекта и на алтернативата през 2020, когато прокуратурата влезе в президентството, той излезе с юмрука, всички застанахме до него, тогава беше сила. Ако тогава беше тръгнал, сега България щеше да е различна и този модел Борисов-Пеевски нямаше да го има“, заяви категорично Нинова.

Тя допълни, че вместо да оглави обществената енергия, президентът е предприел друг ход: „Само че той си сви юмрука, върна си се обратно в президентството и започна партийно инженерство. Вместо да поведе всички нас, започна да ни сблъсква едни с други, създаде ПП-ДБ, пусна ги на терена, каза – това са новите.“

Нинова изрази скептицизъм и относно периода на служебните правителства, назначени от държавния глава, като постави въпроса за липсата на разследвания срещу онези фигури, които днес предизвикват общественото недоволство. Тя цитира и скорошно изказване на Румен Овчаров, според когото на служебните министри е било забранено да разкриват злоупотреби на Бойко Борисов.

„Каква алтернатива усетихте след като две години ви управлява президентът Радев? Но нека да изчакаме да си направи партията и ще видим. Да заяви каква партия ще прави най-накрая ще я прави ли. Защо не дойде онзи ден при тези протестиращи хора, които търсят алтернативата“, попита реторично лидерът на „Непокорна България“.