Емблематичната музикална телевизия MTV се подготвя да преустанови излъчването на по-голямата част от своите международни канали, съобщава АФП, цитирана от БТА. Медийният гигант, който понастоящем е собственост на Paramount Skydance, губи битката с конкуренцията на стрийминг услугите и платформи като „ТикТок“ (TikTok) и „Ютуб“ (Youtube).

Телевизията, която през 1981 г. промени завинаги поп културата с видеоклипа Video Killed the Radio Star („Видеото уби радиозвездата“), планира мащабни съкращения на портфолиото си. Според източници от Paramount, каналите MTV Music, MTV Hits, както и програмите с музика от 80-те и 90-те години, ще бъдат спрени във Великобритания и редица европейски държави през следващите месеци. Медийни доклади сочат, че до края на годината излъчването ще прекъсне също във Франция, Германия, Полша, Австралия и Бразилия.

Въпреки масовото закриване, някои музикални канали ще продължат да функционират в САЩ. Във Великобритания ще остане достъпен основният канал MTV HD, но програмната му схема ще бъде фокусирана върху развлекателни предавания, а не върху музикално съдържание.

За анализаторите и бившите служители на медията това събитие бележи окончателния залез на една епоха. Кърсти Феърклоф, професор в „Манчестър метрополитън юнивърсити“, коментира пред АФП, че възходът на дигиталните платформи „напълно промени начина, по който взаимодействаме с музиката и изображенията“. Според нея съвременната публика търси „незабавност“ и „интерактивност“, които традиционната телевизия не може да осигури.

Джеймс Хайман, продуцент и режисьор в MTV Europe през 90-те години, си спомня времената, когато интернет е бил в зародиш. „Беше вълнуващо, защото това беше практически всичко, което хората имаха“, споделя той. Хайман, заедно с водещата Симон Ейнджъл, е бил част от култовото предаване Party Zone, което популяризира жанрове като техно и хаус. Според Ейнджъл упадъкът е започнал с комерсиализацията на медията: „В началото MTV Europe не се стремеше само към печалба. Именно идеята за експериментиране правеше канала толкова вълнуващ“.

Статистиката потвърждава драстичния спад на интереса. Данни на британската агенция BARB показват, че през юли 2025 г. MTV Music е достигнал едва до 1,3 милиона домакинства във Великобритания, докато през 2001 г. аудиторията на каналите на бранда е надхвърляла 10 милиона.

„В акронима MTV „М“ означаваше музика, а тя изчезна“, обобщава Джеймс Хайман. Според професор Феърклоф закриването на каналите „определено бележи края на една епоха в начина, по който възприемаме музиката както визуално, така и културно, защото MTV наистина промени фундаментално поп музиката“.

След десетилетия на културно влияние, белязано от исторически моменти като премиерата на Thriller на Майкъл Джексън и скандалните изпълнения на Мадона, бившите лица на телевизията призовават Paramount да отворят архивите за публиката, която все още изпитва носталгия по златните години на музикалната телевизия.