Левски се развихри и унижи Септември, вкарвайки 7 гола

Левски разпиля Септември по време на последния двубой от програмата на 17-ия кръг в Първа лига. „Сините“ се наложиха с 7:0 при домакинството. До този резултат не се беше стигало в съперничеството между отборите, след като рекордният успех беше 4:0 за колоса.

Голямата новина в неделната вечер беше дебютното попадение на Рилдо Фильо с екипа на Левски след трансфера му през лятото. Над 20 срещи отне на бразилеца да реализира или асистира с новия си отбор.

Петима различни бяха голмайсторите в двубоя на „Герена“. Голеадата започна с автогол на Валентин Озорнвафор в 38-ата минута. Мазир Сула удвои до 2:0 в 52-а с удар от дистанция, а Евертон Бала оформи класиката 180 секунди по-късно. Лятното ново попълнение вкара още един гол в 69-ата минута, а голямата новина стана факт с началото на заключителните 10 минути от срещата.

Тогава Рилдо Фильо довкара избита топка и окуражи феновете за следващите си месеци със „синята“ фланелка. 6:0 оформи Марин Петков в 84-а минута, а Макун вкара седмия гол в две минути преди края на редовното време..

Това се превърна в най-голямата победа за Левски от началото на сезона. В миналия кръг беше победен и Монтана – с 5:1. След успеха „сините“ очакват двубоя със Славия от първата позиция с 11 точки аванс пред третия Лудогорец, който има и мач по-малко.