Лудогорец пренесе доброто представяне от Европа и в България

Лудогорец не допусна грешка при домакинството си срещу Ботев Враца от 17-ия кръг на Първа лига. По този начин „орлите“ натрупаха три победи в рамките на една седмица, след като преди това бяха победени Септември и Селта Виго.

Успехът срещу врачани дойде след две попадения (2:0) – по едно през двете полувремена. Ивайло Чочев откри в 27-ата минута, докато Квадво Дуа удвои преднината в заключителните 20 минута.

По този начин двамата преподписали през последните дни с Лудогорец футболисти се отблагодариха за новите договори с попадения. Българинът вече е сред най-ефективните в Първа лига със своите 10 гола през кампанията. Толкова има само Мамаду Диало, който беше точен срещу Берое в събота.

В междинния кръг Лудогорец ще гостува на Добруджа. „Орлите“ държат изоставане от 8 точки на лидера във временното класиране Левски.