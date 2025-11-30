НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Лудогорец пренесе доброто представяне от Европа и в България

          0
          0
          Снимка: www.facebook.com/pfcludogorets1945
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Лудогорец не допусна грешка при домакинството си срещу Ботев Враца от 17-ия кръг на Първа лига. По този начин „орлите“ натрупаха три победи в рамките на една седмица, след като преди това бяха победени Септември и Селта Виго. 

          - Реклама -

          Успехът срещу врачани дойде след две попадения (2:0) – по едно през двете полувремена. Ивайло Чочев откри в 27-ата минута, докато Квадво Дуа удвои преднината в заключителните 20 минута. 

          По този начин двамата преподписали през последните дни с Лудогорец футболисти се отблагодариха за новите договори с попадения. Българинът вече е сред най-ефективните в Първа лига със своите 10 гола през кампанията. Толкова има само Мамаду Диало, който беше точен срещу Берое в събота. 

          В междинния кръг Лудогорец ще гостува на Добруджа. „Орлите“ държат изоставане от 8 точки на лидера във временното класиране Левски.

          Лудогорец не допусна грешка при домакинството си срещу Ботев Враца от 17-ия кръг на Първа лига. По този начин „орлите“ натрупаха три победи в рамките на една седмица, след като преди това бяха победени Септември и Селта Виго. 

          - Реклама -

          Успехът срещу врачани дойде след две попадения (2:0) – по едно през двете полувремена. Ивайло Чочев откри в 27-ата минута, докато Квадво Дуа удвои преднината в заключителните 20 минута. 

          По този начин двамата преподписали през последните дни с Лудогорец футболисти се отблагодариха за новите договори с попадения. Българинът вече е сред най-ефективните в Първа лига със своите 10 гола през кампанията. Толкова има само Мамаду Диало, който беше точен срещу Берое в събота. 

          В междинния кръг Лудогорец ще гостува на Добруджа. „Орлите“ държат изоставане от 8 точки на лидера във временното класиране Левски.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Корнелия Нинова: Радев пропусна историческия си шанс и заложи на партийно инженерство

          Екип Евроком -
          Лидерът на „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова направи остър коментар относно политическата ситуация в страната в ефира на „Седмицата на...
          Крими

          Мащабна акция на МВР в София: Серия от арести и разбити тайници за наркотици

          Екип Евроком -
          Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и районните управления в София провеждат мащабна специализирана операция срещу наркоразпространението. От МВР съобщават, че в...
          Футбол

          Манчестър Юнайтед показа характер и обърна Кристъл Палас

          Николай Минчев -
          Манчестър Юнайтед направи обрат и спечели при визитата си на Кристал Палас. „Червените дяволи“ се наложиха с 2:1 в столицата по време на двубоя...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions