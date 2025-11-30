Философията на новия бюджет принадлежи на Асен Василев и рамката следва политиката, заложена от него. Тази теза изрази депутатът от ГЕРБ-СДС Любен Дилов в ефира на предаването „Събуди се”. Той коментира финансовата рамка за 2026 г., като отбеляза, че в нея са включени „мерки, които се опитват бавно да „завъртят кораба”.

Според народния представител ограниченията, налагани от Европейския съюз, са ключов фактор в настоящата ситуация. „Василев беше човекът, който каза, че е напълно нормално да имаме 3%, даже повече от 3% бюджетен дефицит. Но, за жалост, Европейският съюз не ни дава”, заяви Дилов.

По отношение на разходната част, депутатът подчерта, че големите социални плащания не могат да бъдат преустановени внезапно, тъй като това би предизвикало шок в системата. Той обърна внимание на противоречивите искания, отправяни към финансовата рамка. „Хората, които все пак се опитаха професионално да говорят за бюджета, имаха абсолютно противоположни искания. Едните – да не пипаме по никакъв начин данъчната тежест, осигуровките. А другите – да увеличим социалните разходи в тази сфера”, обясни Дилов.

Народният представител коментира и напрежението около Народното събрание, като изтъкна необходимостта от спокойствие за приемането на финансовия закон. Той определи бюджета като договор, подлежащ на промяна, и увери, че правителството търси съгласие. Относно присъствието на депутати сред протестиращите, Дилов уточни, че службите за сигурност са посъветвали конкретни лица да не се появяват, за да се избегнат провокации. „Не бягаме от срещи с хората, непрекъснато го правим”, каза той и допълни, че уважава правото на протест.

Любен Дилов изрази мнение, че настоящият бюджет „плаща сметката” на последните четири години, през които е имало „безсмислено популистко харчене”. Той защити експертизата на хората, изготвящи настоящия проект: „Екипът, който в момента основно пише бюджета, е екипът, който три мандата се справяше доста добре”.

За да се балансира рамката за 2026 г., ще се търсят вътрешни резерви, като е възможно да отпаднат някои от инвестиционните проекти. Дилов прогнозира, че това ще бъде единственият възможен бюджет с корекции само в някои параметри и съкращаване на разходи. „Не очаквайте чудеса”, предупреди той.

В политически план депутатът от ГЕРБ-СДС изрази съмнение, че някой в парламента желае нови избори. „Не мисля, че някой в парламента иска избори. ПП ще са най-пострадалите – президентът ще си вземе всичко, което им даде”, заключи Дилов.