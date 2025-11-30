НА ЖИВО
      неделя, 30.11.25
          Начало

          Манчестър Юнайтед показа характер и обърна Кристъл Палас

          Снимка: www.facebook.com/manchesterunited
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Манчестър Юнайтед направи обрат и спечели при визитата си на Кристал Палас. „Червените дяволи“ се наложиха с 2:1 в столицата по време на двубоя от 13-тия кръг на Висшата лига. 

          Гостите изостанаха резултата след точно изпълнената дузпа от Жан-Филип Матета в 36-ата минута. По-малко от 10 минути бяха нужни за възпитаниците на Рубен Аморим за обрата след почивката. 

          Тогава Джошуа Зиркзее първо изравни в 54‘, а след това Мейсън Моунт донесе ценните три точки още в 63‘ с крайното 2:1. 

          За Манчестър Юнайтед това е първа победа над Кристал Палас от есента на 2023 г. насам. Като гост обаче „червените дяволи“ не бяха били съперника чак от 2020 г. освен това столичаните нямаха загубено домакинство чак от месец февруари. 

          След завоюваните три точки Манчестър Юнайтед се върна към победите след загуба и две ремита, а и се изкачи чак до шесто място във временното класиране с 21 пункта. Палас е именно седми с точка по-малко.

          - Реклама -

