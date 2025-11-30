НА ЖИВО
          Спорт

          Мъри и Гьозтепе дишат във врата на грандовете

          Обрат за тима на българския специалист

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе направи впечатляващ обрат срещу Анталияспор и спечели с 2:1 като гост в мач от 14-ия кръг на турската Суперлига. Срещата се игра на стадион „Еърлайнс парк“ в Анталия.

          Домакините поведоха в 40-ата минута, когато опитният Вейсел Саръ откри резултата. След почивката обаче Гьозтепе излезе преобразен. В 48-ата минута Таха Алтъкардеш изравни след добро подаване на Бекироглу, а само четири минути по-късно Жоан Карлош оформи пълния обрат.

          Победата върна тима на Стоилов в челната четворка. Гьозтепе вече разполага с 26 точки и продължава да преследва лидерите Галатасарай (32), Фенербахче (31) и Трабзонспор (31).

          Анталияспор остава на 13-о място с 14 точки.

          Успехът в Анталия затвърждава силната форма на Гьозтепе и надгражда добрата работа на Станимир Стоилов в Турция.

