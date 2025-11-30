Мартинес качи Интер в топ 3

Интер се върна на победния път и спечели с 2:0 в гостуването на новака в Серия „А“ Пиза в мач от 13-ия кръг. И двете попадения бяха дело на Лаутаро Мартинес, който първо изведе „нерадзурите“ напред в 69-ата минута в красив удар – след асистенция на току-що влезлия като резерва Франческо Пио Еспозито, а след това 28-годишният аржентинец се разписа и в 83-ата минута.

По този начин Лаутаро Мартинес вече е в топ 5 по голове за Интер във всички турнири в цялата история на клуба. Преди тези попадения на капитана на „нерадзурите“, тимът на Кристиан Киву не бе особено убедителен, като дори Пиза имаше добри ситуации за гол през втората част.

След победата Интер поне временно се завърна в топ 3, заемайки третата позиция 27 точки, колкото има и Рома. Лидерът Милан е с 28 т. Четвъртият Наполи има 25 преди гостуването на „вълците“ тази вечер (от 21:45 часа).

Пиза записа първа загуба в последните си шест мача, но остава в зоната на изпадащите с 10 точки.