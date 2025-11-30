Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и районните управления в София провеждат мащабна специализирана операция срещу наркоразпространението. От МВР съобщават, че в действията, стартирали в началото на седмицата, участват криминалисти от сектор „Наркотици“. Акцентът на проверките е поставен върху районите около учебните заведения, разположени в крайните квартали на столицата.

На 24 октомври, след получен оперативен сигнал, криминалисти са провели акция в столичната махала „Татарли“. При задържането на 42-годишен мъж, познат на органите на реда, е извършено претърсване на обитавания от него имот на улица „Генерал Цончев“. Във външното тяло на климатик разследващите са открили укрити различни наркотични вещества, включително кристали и фентанил. Мъжът е задържан за 24 часа, а случаят е докладван на Софийска градска прокуратура.

Няколко дни по-късно, през нощта на 26 октомври, служители на Седмо РУ са спрели за проверка криминално проявен мъж в кв. „Дървеница“. При инспекция на автомобила му полицаите са се натъкнали на специално изработени тайници в скоростния лост и двигателния отсек. Оттам са иззети 21 плика с растителна маса, 25 таблетки и шест плика с кристалообразно вещество. Експертизата е установила наличието на около 80 грама марихуана, близо 7 грама екстази и 4 грама метамфетамин. 27-годишният водач е задържан.

В рамките на същия ден, на ул. „Гоце Делчев“, е проверено непълнолетно момче, у което са намерени 10 пликчета с канабис. Междувременно в кв. „Овча купел“ криминалисти от Шесто РУ са задържали двама пласьори. Около 10:30 часа е проверена млада жена, за която е имало информация, че пласира дрога. В чантата ѝ са открити 10 грама марихуана. На метростанция в същия район е задържан и 35-годишен дилър с плик, съдържащ близо 50 грама от същото вещество.

На 27 октомври криминалисти от Четвърто РУ са действали по сигнал в кв. „Стрелбище“. Пред жилищен блок е спрян за проверка 26-годишен мъж, управляващ лек автомобил „Тойота Ярис“. При обиска и последвалите процесуално-следствени действия в колата са намерени множество пликове с разнородни вещества. Експертната справка показва наличието на около 30 грама марихуана, над 5 грама амфетамин, метамфетамин, над 2 грама кокаин и повече от 3 грама MBMD.

Активни действия са предприели и служителите на Първо РУ, които са задържали петима души за притежание на кокаин. При последваща проверка в жилището на един от тях, в стаята на съквартиранта му, са открити четири буркана с марихуана. Общото иззето количество при тези действия възлиза на около 70 грама марихуана и 7 грама кокаин.

Паралелно с това, при съвместна операция на „Икономическа полиция“ и Първо РУ, в складово помещение в кв. „Дружба“ са открити над 12 000 флакона и капсули с райски газ. По първоначални данни стоката е била предназначена както за вътрешния пазар, главно в нощни заведения, така и за международен трафик. Задържан е мъж с предишни криминални прояви, като се изяснява собствеността на наетия склад.