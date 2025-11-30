В град Българово днес се провежда голяма доброволческа инициатива, посветена на залесяването на района. В рамките на кампанията се очаква да бъдат засадени близо 2000 нови дръвчета.

Мобилизацията на доброволците идва в отговор на тежките последствия от летния сезон, когато населеното място пострада сериозно от природно бедствие. Опустошителен пожар унищожи локалната борова гора и изпепели над 20 вили, което наложи предприемането на мерки за възстановяване на растителността в региона.