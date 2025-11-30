НА ЖИВО
          Общество

          Мащабна акция: Засаждат 2000 дръвчета в Българово след огнения ад

          Снимка: Facebook
          В град Българово днес се провежда голяма доброволческа инициатива, посветена на залесяването на района. В рамките на кампанията се очаква да бъдат засадени близо 2000 нови дръвчета.

          Мобилизацията на доброволците идва в отговор на тежките последствия от летния сезон, когато населеното място пострада сериозно от природно бедствие. Опустошителен пожар унищожи локалната борова гора и изпепели над 20 вили, което наложи предприемането на мерки за възстановяване на растителността в региона.

          Общество

          Зимата дойде: 10 см сняг натрупа в Пампорово, пътищата са проходими

          Екип Евроком -
          Снежната покривка в зимния курорт Пампорово вече достига десет сантиметра. Информацията бе потвърдена от станцията на Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст в...
          Политика

          Христо Мутафчиев: Предвиденият ръст в бюджета за култура за 2026 г. е само привиден

          Екип Евроком -
          Напрежението в културния сектор ескалира след представянето на проектобюджета за 2026 година, което доведе до събирането на десетки творци пред Министерството на културата. Представителите...
          Правосъдие

          Напрежение в съда заради „Исторически парк“: Спорят за компетентност и депутатски имунитет

          Екип Евроком -
          Вече повече от три часа продължава съдебното заседание по искането на прокуратурата във връзка с казуса „Исторически парк“. Според тезата на държавното обвинение, всеки...

