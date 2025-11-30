Руските сили предприеха масирана комбинирана атака срещу Украйна през нощта, използвайки балистично въоръжение и над 120 бойни безпилотни летателни апарата. Информацията бе потвърдена от командването на Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна и цитирана от „Украинская правда“.

Във вечерните часове на 29 октомври руската армия е атакувала украинската територия с две балистични ракети „Искандер-М“, както и с общо 122 БпЛА от типа „Шахед“, „Гербер“ и други модели. Украинската противовъздушна отбрана е реагирала активно, като е успяла да неутрализира и унищожи 104 руски дрона. Свалените апарати са прехванати в северните, южните и западните части на страната.

Според данните, оповестени във Facebook страницата на ВВС, общо 13 обекта са били ударени в хода на ракетния и дроновия обстрел. Въпреки че балистичните ракети са били прихванати, останки от тях са паднали на две различни места. Ударите са засегнали северните, южните и източните региони на Украйна.

Особено тежки са последствията в град Вишгород, Киевска област, където атаката с руски дронове е довела до жертви сред цивилното население. Потвърдена е смъртта на един човек, а други 11 души са ранени, като сред пострадалите има и дете.

Инцидентът във Вишгород е поредното доказателство за интензивността на руските въздушни удари, които продължават да поразяват както военна инфраструктура, така и граждански обекти в различни части на Украйна.