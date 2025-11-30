НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Масирана руска атака срещу Украйна: Ракети „Искандер“, 122 дрона и цивилни жертви

          0
          49
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Руските сили предприеха масирана комбинирана атака срещу Украйна през нощта, използвайки балистично въоръжение и над 120 бойни безпилотни летателни апарата. Информацията бе потвърдена от командването на Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна и цитирана от „Украинская правда“.

          - Реклама -

          Във вечерните часове на 29 октомври руската армия е атакувала украинската територия с две балистични ракети „Искандер-М“, както и с общо 122 БпЛА от типа „Шахед“, „Гербер“ и други модели. Украинската противовъздушна отбрана е реагирала активно, като е успяла да неутрализира и унищожи 104 руски дрона. Свалените апарати са прехванати в северните, южните и западните части на страната.

          Според данните, оповестени във Facebook страницата на ВВС, общо 13 обекта са били ударени в хода на ракетния и дроновия обстрел. Въпреки че балистичните ракети са били прихванати, останки от тях са паднали на две различни места. Ударите са засегнали северните, южните и източните региони на Украйна.

          Особено тежки са последствията в град Вишгород, Киевска област, където атаката с руски дронове е довела до жертви сред цивилното население. Потвърдена е смъртта на един човек, а други 11 души са ранени, като сред пострадалите има и дете.

          Инцидентът във Вишгород е поредното доказателство за интензивността на руските въздушни удари, които продължават да поразяват както военна инфраструктура, така и граждански обекти в различни части на Украйна.

          Руските сили предприеха масирана комбинирана атака срещу Украйна през нощта, използвайки балистично въоръжение и над 120 бойни безпилотни летателни апарата. Информацията бе потвърдена от командването на Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна и цитирана от „Украинская правда“.

          - Реклама -

          Във вечерните часове на 29 октомври руската армия е атакувала украинската територия с две балистични ракети „Искандер-М“, както и с общо 122 БпЛА от типа „Шахед“, „Гербер“ и други модели. Украинската противовъздушна отбрана е реагирала активно, като е успяла да неутрализира и унищожи 104 руски дрона. Свалените апарати са прехванати в северните, южните и западните части на страната.

          Според данните, оповестени във Facebook страницата на ВВС, общо 13 обекта са били ударени в хода на ракетния и дроновия обстрел. Въпреки че балистичните ракети са били прихванати, останки от тях са паднали на две различни места. Ударите са засегнали северните, южните и източните региони на Украйна.

          Особено тежки са последствията в град Вишгород, Киевска област, където атаката с руски дронове е довела до жертви сред цивилното население. Потвърдена е смъртта на един човек, а други 11 души са ранени, като сред пострадалите има и дете.

          Инцидентът във Вишгород е поредното доказателство за интензивността на руските въздушни удари, които продължават да поразяват както военна инфраструктура, така и граждански обекти в различни части на Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Захарова: Оставката на Ермак е пиар, целият киевски режим трябва да бъде съден

          Екип Евроком -
          Оставката на Андрей Ермак, началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, бе определена като пореден „пиар ход“ от страна на говорителя на руското...
          Война

          Украинската делегация е пристигнала в САЩ за преговори по мирния план на Тръмп

          Екип Евроком -
          Делегация от Украйна, ръководена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, пристигна днес в Съединените щати, съобщава Politico. Основната цел...
          Политика

          Виктор Орбан: Украйна трябва да стане буферна зона, а териториалните отстъпки са неизбежни

          Владимир Висоцки -
          Унгарският министър-председател Виктор Орбан изложи своята визия за бъдещото устройство на Украйна, заявявайки, че след края на военния конфликт страната трябва да съществува предимно...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions