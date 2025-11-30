Министерството на вътрешните работи (МВР) отправи важно предупреждение към гражданите във връзка с предстоящото въвеждане на еврото. Институцията информира за възможни рискови ситуации, които могат да възникнат в този преходен период, включително разпространение на фалшиви банкноти, различни видове измами и кражби.

Предупреждението идва на фона на вече регистрирани случаи, описвани като „опит за плащане с фалшиво евро“.

За да се предпазят от злоупотреби, от МВР съветват хората да бъдат бдителни и добре информирани. Гражданите могат да се запознаят детайлно със защитните елементи на евро банкнотите, както и с правилата за безопасното им използване, чрез официалния сайт на Европейската централна банка: www.ecb.europa.eu.