НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          МВР предупреждава: Как да разпознаем фалшиви евро банкноти и да избегнем измами

          0
          14
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Министерството на вътрешните работи (МВР) отправи важно предупреждение към гражданите във връзка с предстоящото въвеждане на еврото. Институцията информира за възможни рискови ситуации, които могат да възникнат в този преходен период, включително разпространение на фалшиви банкноти, различни видове измами и кражби.

          - Реклама -

          Предупреждението идва на фона на вече регистрирани случаи, описвани като „опит за плащане с фалшиво евро“.

          За да се предпазят от злоупотреби, от МВР съветват хората да бъдат бдителни и добре информирани. Гражданите могат да се запознаят детайлно със защитните елементи на евро банкнотите, както и с правилата за безопасното им използване, чрез официалния сайт на Европейската централна банка: www.ecb.europa.eu.

          Министерството на вътрешните работи (МВР) отправи важно предупреждение към гражданите във връзка с предстоящото въвеждане на еврото. Институцията информира за възможни рискови ситуации, които могат да възникнат в този преходен период, включително разпространение на фалшиви банкноти, различни видове измами и кражби.

          - Реклама -

          Предупреждението идва на фона на вече регистрирани случаи, описвани като „опит за плащане с фалшиво евро“.

          За да се предпазят от злоупотреби, от МВР съветват хората да бъдат бдителни и добре информирани. Гражданите могат да се запознаят детайлно със защитните елементи на евро банкнотите, както и с правилата за безопасното им използване, чрез официалния сайт на Европейската централна банка: www.ecb.europa.eu.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Теменужка Петкова: Рамката на Бюджет 2026 е наследство от Асен Василев

          Екип Евроком -
          Настоящият държавен бюджет отразява турбуленциите в политическия живот на страната през последните пет години. Според министъра на финансите Теменужка Петкова, началото на политическата нестабилност...
          Правосъдие

          Ивелин Михайлов: Вероятно в сряда ще ми гласуват имунитета, започваме да вадим записи

          Екип Евроком -
          Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов направи остро обръщение към обществеността, в което прогнозира скорошни действия на прокуратурата и парламента срещу него. Той заяви,...
          Икономика

          Напрежение преди Бюджет 2026: Бизнесът иска икономии за 1,5 млрд. евро, синдикатите гневни заради заплатите

          Екип Евроком -
          Българският бизнес предлага пакет от мерки, целящ да оптимизира разходната част в бюджета за 2026 г. с близо 1,5 млрд. евро. Това обяви председателят...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions