      понеделник, 01.12.25
          Наполи удари Рома и повиши интригата в Серия „А“

          Давид Нереш носи минималния успех за "вълците"

          Наполи се наложи с минималното 1:0 като гост на Рома в среща от 13-ия кръг на Серия „А“, играна на „Олимпико“.

          Единственият гол в двубоя падна в 36-ата минута, когато Давид Нереш завърши хладнокръвно бърза комбинация след извеждащо подаване на Расмус Хьойлунд.

          Успехът прекъсна серията от четири поредни победи на „вълците“ във всички турнири и върна неаполитанците в подножието на върха. Сумарно с днешните три точки Наполи вече има 28 и се изкачва на втора позиция, изравнявайки лидера Милан.

          Рома отстъпва с две места назад и вече е четвърта с актив от 27 пункта.

