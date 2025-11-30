Наполи удари Рома и повиши интригата в Серия „А“

Наполи се наложи с минималното 1:0 като гост на Рома в среща от 13-ия кръг на Серия „А“, играна на „Олимпико“.

- Реклама -

Единственият гол в двубоя падна в 36-ата минута, когато Давид Нереш завърши хладнокръвно бърза комбинация след извеждащо подаване на Расмус Хьойлунд.

Успехът прекъсна серията от четири поредни победи на „вълците“ във всички турнири и върна неаполитанците в подножието на върха. Сумарно с днешните три точки Наполи вече има 28 и се изкачва на втора позиция, изравнявайки лидера Милан.

Рома отстъпва с две места назад и вече е четвърта с актив от 27 пункта.