      неделя, 30.11.25
          Напрежение преди Бюджет 2026: Бизнесът иска икономии за 1,5 млрд. евро, синдикатите гневни заради заплатите

          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Българският бизнес предлага пакет от мерки, целящ да оптимизира разходната част в бюджета за 2026 г. с близо 1,5 млрд. евро. Това обяви председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев в ефира на bTV. Предложенията идват като контрапункт на определени бюджетни политики, с които работодателите не са съгласни, включително автоматичното повишаване на възнагражденията в сектори като отбраната и сигурността.

          Според Митрев, премахването на тези автоматични механизми би освободило значителен финансов ресурс. „Само от отпадането на тези механизми могат да се спестят над 450 млн. евро. Освобождаването на незаети щатни бройки – половината от тях – ще донесе още 140 млн. евро. По този начин ще се компенсират и други разходи като увеличението на осигуровките за фонд „Пенсии“, максималния осигурителен доход, двойното увеличение на данък „дивидент“ и отменената СУПТО“, поясни той.

          Междувременно синдикатите алармират за сериозни диспропорции при актуализацията на доходите в обществения сектор. Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че докато едни служители получават 50% увеличение, за други ръстът е едва 5%. Това създава напрежение, особено сред държавните служители с висше образование, чиито възнаграждения остават близки до минималните.

          „Всяко обвързване и автоматизъм водят до напрежение и рано или късно ще бъдат отменени. Аз не вярвам, че ще се направи радикално нов бюджет веднага“, коментира Димитров ситуацията.

          Работодателите също изтъкват трудностите при повишаването на заплатите, позовавайки се на липсата на ръст в производителността и износа. Добри Митрев повдигна и въпроса за справедливостта при раздаването на бонуси в администрацията.

          „Смятате ли, че е справедливо ръководител на институция да получи бонус над 120 хил. лв. годишно? Колко минимални заплати са това? Трябва да преценим мярка по мярка“, заяви председателят на БСК.

          По отношение на осигурителната тежест, Министерството на финансите предвижда плавно покачване на вноските през 2027 и 2028 г. в рамките на пенсионната реформа. От БСК обаче са категорични, че дори увеличение с един процентен пункт в момента е неприемливо за бизнеса.

          Относно планирания за 1 декември протест, от КНСБ заявиха, че няма да се включат, тъй като не участват в политически демонстрации. БСК запазва позиция на неутралност, но не изключва бъдещи протестни действия, ако исканията на работодателите не бъдат чути.

          - Реклама -

